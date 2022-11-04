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Gönül Dağı dizisi 75. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı'nın son bölümünde neler yaşandı? Elif, Kenan'ı terk mi edecek?

04.11.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. 3 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı cumartesi akşamları seyircisiyle buluşuyor. Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Gönül Dağı'nın son bölümünde neler yaşandı? Elif, Kenan'ı terk mi edecek? İşte Gönül Dağı fragmanı ve merak edilenler...

Gönül Dağı; aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yazar Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar gibi isimler yer almaktadır. Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanında Elif'in Kenan'ı terk ederek Sinan'a gitmesi dikkat çekti.

gönül dağı 75. bölüm

GÖNÜL DAĞI 75 BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Elif ve Kenan’ın isteme günü gelmiştir. Kenan ve ailesi isteme için hazırlıklarını yaparken Elif tarafında işler karışıktır. Serdar’dan gelen mektup, Elif’i bir karar vermeye zorlar. Kasabaya dönen Serdar’la gidecek midir yoksa Kenan’ın yanında kalacak mıdır? Asuman istifa ettiğini Münir’den gizlemek isterken, Ramazan buna karşı gelir ve tüm gerçeği Münir’e söyler. İstifayı öğrenince öfkelenen Münir ne yapacaktır? Erkan, Ramazan’ın da yardımıyla Şirin’e bir aşk mektubu yazar. Ancak bu mektuptan Şirin’in ailesi haberdar olunca iki aile karşı karşıya gelir. Bu durumda Sefer ve Zahide ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

gönül dağı 75. bölüm fragmanı

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMÜN ÖZETİ

Gönül Dağı dizisinin son bölümü olan 74. bölümününde yaşananlar şu şekilde;

Veysel’in hapisten çıkması yüzleri güldürmüş, Gedelli’de hayatı yeniden normale döndürmüştür. Ancak Veysel, hapisten Mihriban’la ilgili bir emanetle çıkmıştır. Veysel bu emanetle ne yapacaktır? Öte yandan Yaşar ile Meryem’in düğün zamanı gelmiştir. Bunu gören Rıfat, Mihriban’la düğünsüz evlenmiş olmanın ağırlığını yaşamaya başlar ve ona güzel bir düğün yapmaya karar verir. Ancak bunun için maddi gücü yoktur. Bu noktada imdadına amcaoğulları yetişir. Rıfat ve Mihriban’ın düğünü nasıl olacaktır? Asuman’ın itiraz dilekçesi reddedilmiştir. Kısa bir zaman diliminde yeni görev yerine gitmesi gerekmektedir. Asuman ve Ramazan bu durumda ne yapacaktır?


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