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Gönül Dağı final mi yapıyor 2023? Gönül Dağı bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve 17 Haziran TRT1 yayın akışı

17.06.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı final mi yapıyor 2023 ekranı kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TRT1'in her cumartesi büyük ilgiyle takip edilen dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edildi. Amcaoğulları Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayesinin anlatıldığı bozkırda bir Anadolu masalı olan dizi, cumartesi akşamlarının reyting birincisi olmaya devam ediyor. Peki, Gönül Dağı final mi yapıyor 2023? Gönül Dağı bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve 17 Haziran TRT1 yayın akışı...

Gönül Dağı final mi yapıyor 2023? Gönül Dağı bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve 17 Haziran TRT1 yayın akışı

Gönül Dağı ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Kadrosunda Semih Ertürk, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar gibi isimleri bulunduran Gönül Dağı bu akşam 102. bölümü ile ekrana gelecek. Kullanıcılar, sevilen dizinin final yapıp yapmadığını araştırıyor. İşte Gönül Dağı final bölümü ve TRT 1 yayın akışı ile ilgili bilgiler...

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPIYOR 2023?

Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği ve TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın sezon sonunda ekrana veda edip etmeyeceği merak konusuydu. TRT'nin aldığı karar doğrultusunda dizinin 4. sezon onayı çıktı.

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17 Ekim 2020 tarihinden beri cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, büyük bir kitle tarafından takip ediliyor.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül dağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. İlçede yapılan çekimlere zaman zaman yöre halkı da katılıyor.

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GÖNÜL DAĞI 101. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları Elif'in hastalığını öğrenir. Kaya Ailesi Kenan ve Elif'e destek verir. Elif'in iyileşebilmesi için böbrek nakline ihtiyacı vardır. Bütün kasabalı uygun donör bulunabilmesi için seferber olur. Elif'e uygun donör bulunacak mıdır?

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Selma kendisiyle ilgili Taner'e yalan söyleyen Barış'a tepki gösterir. Selma yalanı düzeltebilmek için ne yapacaktır? Ciritçi, Barış'ı yolculuğa çıkarır. Yolculuğun etkisi Barış'ta nasıl olacaktır? Dişçi Musa ve Azize evlenmeye karar vermiştir. Azize'nin çocukları ortaya çıkar. Evliliğe tepkileri ne olacaktır?

TRT 1 YAYIN AKIŞI BUGÜN

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Ege’nin Hamsisi
09:50 Hayallerinin Peşinde
10:50 Tek Yürek 04.17
11:40 Yürek Çıkmazı
14:40 Teşkilat
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Gönül Dağı
04:30 Hayallerinin Peşinde
05:35 Kapanış

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