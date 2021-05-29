Gönül Dağı neden sezon finali yapıyor? Gönül Dağı neden bitiyor, ne zaman başlayacak?

29 Mayıs Cumartesi günü 1. Sezonunu tamamlayacak olan Gönül Dağı dizisi nin, 2. sezonda olup olmayacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinin ikinci sezonunun Eylül ayında başlayacağı düşünülüyor. Gönül Dağı dizisinin Eylül’ün kaçında başlayacağına dair net bilgi ise henüz gelmedi.

Cumartesi günleri izleyicileri ekrana kilitleyen TRT1’in naif dizisi Gönül Dağı 30. bölümünün yayınlanmasının ardından ekranlara ara verme kararı aldı. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Gönül Dağı 29 Mayıs’ta sezon finali yapacak. Dizinin neden sezon finali yaptığına dair yapımcısından açıklama gelmedi.

GÖNÜL DAĞI 30. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Birbirilerine olan temiz aşklarıyla seyircilerin gönlünde taht kuran Zahide ve Sefer 30. bölüm olan sezon finalinde nikah masasına oturuyor. İzleyicilerin büyük hevesle beklediği çiftin nikâh merasimi herkesi sevince boğuyor. Amcaoğullarının girdikleri borçtan kurtularak sezona veda etmeleri gönülleri ferahlatıyor. Mutlu bir şekilde sezona veda eden Gönül Dağı’nın yeni sezonu şimdiden izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisinin başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan üstleniyor. Dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları... Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük... Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..



