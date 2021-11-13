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Gönül Dağı neden yok, final mi oldu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

13.11.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmadı. Her hafta Cumartesi akşamı ekrana gelen dizinin neden yayınlanmadığı ve final olup olmadığı merak ediliyor. Peki Gönül Dağı neden yok, final mi oldu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

Gönül Dağı neden yok, final mi oldu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarının yüksek reytingleriyle bilinen dizisi Gönül Dağı her hafta Cumartesi akşamı ekrana gelmekteydi. Ancak dizi bu akşam yeni bölümüyle yayın akışında yer almadı. Peki Gönül Dağı neden yok?

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

Pek çok başarılı ismin rol aldığı Gönül Dağı dizisi bu hafta milli maç olması sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. Gönül Dağı'nın yerine ise 2022 Dünya Kupası Türkiye-Cebelitarık maçı yayınlanacak.

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün ise 20 Kasım 2021 akşamı yayınlanması bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Dizi "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatıyor. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmayı sürdürüyorlar ve değişik bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar. Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri; diziyi oldukça eğlenceli kılıyor.

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TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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