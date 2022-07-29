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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

29.07.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Gönül Dağı'ndan ayrılışıyla sevenlerini üzen Gülsim Ali, sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Gülsim Ali hem güzelliği hem de oyunculuk performansı ile görenleri büyülüyor. Önümüzdeki sezon Gönül Dağı'nda yer almayacak olan Gülsim Ali, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

18 Şubat 1995 Rusçuk, Bulgaristan doğumlu Gülsim Ali 27 yaşındadır.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

Türk manken, dizi oyuncusudur.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

İlk olarak, 2012'de yayınlanan Son Yaz Balkanlar dizisi ile ekran önüne adım attı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

İlerleyen yıllarda Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Gönül Dağı projelerinde yer aldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

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Gülsim Ali gönül dağı
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