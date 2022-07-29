Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi!

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Gülsim Ali hem güzelliği hem de oyunculuk performansı ile görenleri büyülüyor. Önümüzdeki sezon Gönül Dağı'nda yer almayacak olan Gülsim Ali, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

18 Şubat 1995 Rusçuk, Bulgaristan doğumlu Gülsim Ali 27 yaşındadır.

Türk manken, dizi oyuncusudur.

İlk olarak, 2012'de yayınlanan Son Yaz Balkanlar dizisi ile ekran önüne adım attı.

İlerleyen yıllarda Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Gönül Dağı projelerinde yer aldı.





