Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan'ın anne ve babası sete geldi! Annesini makyaj yaparken paylaştı

Gönül Dağı dizisinde başrolde olan Gülsim Ali İlhan, son yıllarda ekranın öne çıkan ve sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını akfif olarak kullanan İlhan, anne ve babasını paylaştı.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan'ın anne ve babası seti ziyarete geldi. Karavanda annesine makyaj yaparken paylaşım yapan Gülsim Ali paylaşımında "Annemi sahneye hazırlarken" dedi.

Gülsim Ali'nin annesini görenler "Güzelliğini anneden almışsın", "Güzelliğin kaynağı" yorumları yağdırdı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda başrol olan Gülsim İlhan Ali'nin 2009 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildiği ortaya çıkmıştı.



