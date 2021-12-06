Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsüm Ali göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

26 yaşındaki güzel oyuncu Gülsim Ali, 5 Aralık Pazar akşamı gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne güzelliğiyle damga vurdu. Kırmızı elbisesiyle beğeni toplayan Gülsim Ali'nin göğüs dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı.
1995 yılında Bulgaristan'da doğan güzel oyuncu Gülsim Ali, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.
Bulgarca, İngilizce, Japonca'yı iyi derecede bilen güzel oyuncu, 2012 yılında yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım attı.
Güzelliğiyle adından söz ettiren Ali; Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerle geniş kitlelerce tanındı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum