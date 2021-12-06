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  4. Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsüm Ali göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsüm Ali göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

06.12.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen güzel oyuncu Gülsim Ali, Altın Kelebek stiliyle büyük beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsüm Ali göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

26 yaşındaki güzel oyuncu Gülsim Ali, 5 Aralık Pazar akşamı gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne güzelliğiyle damga vurdu. Kırmızı elbisesiyle beğeni toplayan Gülsim Ali'nin göğüs dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsüm Ali kırmızı elbisesiyle kendine hayran bıraktı!

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsüm Ali kırmızı elbisesiyle kendine hayran bıraktı!

1995 yılında Bulgaristan'da doğan güzel oyuncu Gülsim Ali, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsüm Ali kırmızı elbisesiyle kendine hayran bıraktı!

Bulgarca, İngilizce, Japonca'yı iyi derecede bilen güzel oyuncu, 2012 yılında yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsüm Ali göğüs dekoltesi pozuyla beğeni topladı!

Güzelliğiyle adından söz ettiren Ali; Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerle geniş kitlelerce tanındı.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsüm Ali kırmızı elbisesiyle kendine hayran bıraktı!


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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