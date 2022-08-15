Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyazlar içinde paylaştı! "Gelinlik bir insana bu kadar mı yakışır"

Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisindeki Meryem rolüyle oyunculuk kariyerinde yükseldi. Bu rol ile akıllara kazınan Gültekin, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

BEYAZLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Genç oyuncu Sevilay Gültekin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Beyazlar içinde paylaşım yapan oyuncuya çok sayıda beğeni geldi.

O poza, "Gelinlik bir insana bu kadar mı yakışır", "Biraz kilo mu alınmış" gibi yorumlar geldi.

1997 doğumlu Sevilay Gültekin 25 yaşındadır.

Oyunculuk eğitimi ve deneyimi bulunmaktadır.





