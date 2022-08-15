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Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyazlar içinde paylaştı! "Gelinlik bir insana bu kadar mı yakışır"

15.08.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yerini alan Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Meryem karakteri ile ön plana çıkan Sevilay Gültekin, özel hayatıyla da ilgi görmeye başladı. Sosyal medyada takip edilen Gültekin, paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyazlar içinde paylaştı! "Gelinlik bir insana bu kadar mı yakışır"

Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisindeki Meryem rolüyle oyunculuk kariyerinde yükseldi. Bu rol ile akıllara kazınan Gültekin, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

BEYAZLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Genç oyuncu Sevilay Gültekin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyazlar içinde paylaştı!

Beyazlar içinde paylaşım yapan oyuncuya çok sayıda beğeni geldi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyazlar içinde paylaştı!

O poza, "Gelinlik bir insana bu kadar mı yakışır", "Biraz kilo mu alınmış" gibi yorumlar geldi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyazlar içinde paylaştı!

1997 doğumlu Sevilay Gültekin 25 yaşındadır.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyazlar içinde paylaştı!

Oyunculuk eğitimi ve deneyimi bulunmaktadır.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyazlar içinde paylaştı!

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin beyazlar içinde paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 gönül dağı
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