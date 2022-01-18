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Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

18.01.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Zahide' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ecem Özkaya'nın oğlu Ahmet Kaan'ı görenler şaştı kaldı.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Berk Atan'ın ablası Zahide'ye hayat veren güzel oyuncu Ecem Özkaya'nın oğlunu görenler ''Annesinin kopyası'' demeden edemedi.

1988 yılında İstanbul'da doğan Ecem Özkaya, Maltepe Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon eğitimi aldı.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

2007 yılında yer aldığı Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle ekran macerası başlayan Özkaya; Elveda Rumeli, İffet, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Hayat Şarkısı gibi yapımlarda rol aldı.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Özkaya, 2010 yılında meslektaşı Mustafa Üstündağ ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin Ahmet Kaan adını verdikleri bir oğlu oldu.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

Ahmet Kaan Üstündağ, anne ve babasına benzerliğiyle dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

Sosyal medyayı aktif kullanan Ecem Özkaya, oğlu Ahmet Kaan ile verdiği sevgi dolu pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

Özkaya'nın paylaşımlarına, ''Maşallah hem anneye benziyor hem babaya'' ve ''Oğlunuz çok yakışıklı '' gibi yorumlar yapılıyor.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Ecem Özkaya
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