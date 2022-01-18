Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın oğlunu gören şaşıp kaldı! Annesinin kopyası

Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Berk Atan'ın ablası Zahide'ye hayat veren güzel oyuncu Ecem Özkaya'nın oğlunu görenler ''Annesinin kopyası'' demeden edemedi.

1988 yılında İstanbul'da doğan Ecem Özkaya, Maltepe Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon eğitimi aldı.

2007 yılında yer aldığı Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle ekran macerası başlayan Özkaya; Elveda Rumeli, İffet, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Hayat Şarkısı gibi yapımlarda rol aldı.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Özkaya, 2010 yılında meslektaşı Mustafa Üstündağ ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin Ahmet Kaan adını verdikleri bir oğlu oldu.

Ahmet Kaan Üstündağ, anne ve babasına benzerliğiyle dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Ecem Özkaya, oğlu Ahmet Kaan ile verdiği sevgi dolu pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Özkaya'nın paylaşımlarına, ''Maşallah hem anneye benziyor hem babaya'' ve ''Oğlunuz çok yakışıklı '' gibi yorumlar yapılıyor.



