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  4. Gönül Dağı setinde tanışıp sevgili olmuşlardı! Berk Atan ve Sude Zülal Güler aşkı bitti mi? O hamle kafaları karıştırdı

Gönül Dağı setinde tanışıp sevgili olmuşlardı! Berk Atan ve Sude Zülal Güler aşkı bitti mi? O hamle kafaları karıştırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.06.2024 15:59
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Trt1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan gönlünü yeni sezonda kadroya dahil olan ve sonradan diziden ayrılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler'e kaptırmıştı. Sık sık aşk dolu karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü çift bu defa kafaları karıştırdı...

Gönül Dağı setinde tanışıp sevgili olmuşlardı! Berk Atan ve Sude Zülal Güler aşkı bitti mi? O hamle kafaları karıştırdı

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak dizideki rol arkadaşı Sude Zülal Güler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü isim aşk dolu karelerini takipçileriyle paylaşıyordu.

BERK ATAN 1

TAKİPTEN ÇIKTI

Her gönderisi binlerce beğeni alan ünlü çift bu defa şaşırttı. Berk Atan ve Sude Zülal Güler sosyal medya üzerinden birbirini takipten çıktı. İkilinin bu hamlesi kafaları karıştırdı.

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Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları; 'Ayrıldılar mı?', 'Aşk bitti', 'Daha dün sarmaş dolaşlardı' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Berk Atan gönül dağı
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