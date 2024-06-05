Gönül Dağı setinde tanışıp sevgili olmuşlardı! Berk Atan ve Sude Zülal Güler aşkı bitti mi? O hamle kafaları karıştırdı

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak dizideki rol arkadaşı Sude Zülal Güler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü isim aşk dolu karelerini takipçileriyle paylaşıyordu.

TAKİPTEN ÇIKTI

Her gönderisi binlerce beğeni alan ünlü çift bu defa şaşırttı. Berk Atan ve Sude Zülal Güler sosyal medya üzerinden birbirini takipten çıktı. İkilinin bu hamlesi kafaları karıştırdı.

Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları; 'Ayrıldılar mı?', 'Aşk bitti', 'Daha dün sarmaş dolaşlardı' gibi yorumlar yaptılar.