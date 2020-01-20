Gönül Yazar'dan evlilik açıklaması! Herkesi şaşkına çevirdi

83 yaşındaki Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden'le evlendiği yönünde çıkan haberlere açıklama getirdi.
- Sayfa programına bağlanan Gönül Yazar, evlilik sorusu üzerine, 'Öyle bir evlenirim ki çatır çatır. Birbirimizi çok seviyoruz ama onun egosu tavan yapmış. Bende hiç ego yok. 1 haftadır konuşmuyoruz. Onda biraz kibir var. Gelin arabasında fotoğrafımı görünce o da evlendiğimi sanmış... Mesela bir açıklama yapılacaksa aç sen söyle diyor. Bana öğretip öğretip beyanat verdirme. Ben köyden gelmiş evlatlık çocuk gibi hissediyorum kendimi.' diyerek evlilik haberlerini yalanladı.
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