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  4. Gönül Yazar'dan evlilik açıklaması! Herkesi şaşkına çevirdi

Gönül Yazar'dan evlilik açıklaması! Herkesi şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden’le evlendiği iddiasına yanıt verdi. 'Rüzgar çok egolu çok kibirli. 1 haftadır konuşmuyoruz. Gelin arabasında fotoğrafımı görünce o da evlendiğimi sanmış...'

83 yaşındaki Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden'le evlendiği yönünde çıkan haberlere açıklama getirdi.

Gönül Yazar evlendi mi? İlginç paylaşımGönül Yazar evlendi mi? İlginç paylaşım
  1. Sayfa programına bağlanan Gönül Yazar, evlilik sorusu üzerine, 'Öyle bir evlenirim ki çatır çatır. Birbirimizi çok seviyoruz ama onun egosu tavan yapmış. Bende hiç ego yok. 1 haftadır konuşmuyoruz. Onda biraz kibir var. Gelin arabasında fotoğrafımı görünce o da evlendiğimi sanmış... Mesela bir açıklama yapılacaksa aç sen söyle diyor. Bana öğretip öğretip beyanat verdirme. Ben köyden gelmiş evlatlık çocuk gibi hissediyorum kendimi.' diyerek evlilik haberlerini yalanladı.
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Anahtar Kelimeler:
Gönül Yazar, evlilik, Rüzgar Mağden,

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