Google açıkladı! 2020 yılında en çok hangi kelimeler aratıldı?

Her yıl sonunda o senenin en hızlı artan arama trendlerine ilişkin sıralamaları açıklayan Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen 2020’nin yükselen arama trendlerini duyurdu. Liste, bir yıl içinde önceki yıla göre en dikkat çekici yükseliş kaydeden konulara göre belirleniyor. Google Year in Search 2020, Türkiye’de ve dünyada bu yıl en fazla ilgi ve dikkat çeken anları, insanları, konuları, olayları ve mekanları, ilgili aramaların yükseliş trendlerine göre belirleyip bir araya getiriyor. Dünya genelinde tarifler kategorisinde de Türkçe “ekmek” ikinci sırada yer alırken, “lahmacun” beşinci sıradan listeye giriş yaptı. İşte 2020'de Google'da en çok arananlar..

Türkiye - Genel

EBA

Dolar kaç TL

Corona virüsü

Deprem

Zoom

HES kodu alma

Kandilli Rasathanesi

Sokağa çıkma yasağı

Sağlık bakanlığı

ABD seçimleri

Türkiye - Nasıl

HES kodu nasıl alınır

Zoom programı nasıl kurulur

1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır

Uzaktan eğitim nasıl oluyor

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir

E devlet maske başvuru nasıl yapılır

Seyahat izni nasıl alınır

Öksürük nasıl gider

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır

Eczaneden maske nasıl alınır

Türkiye - Tarifler

Ekmek

Pide

Aşure

Çökertme kebabı

Ramazan pidesi

İzmir bombası

Lahmacun

Güllaç tatlısı

Ezogelin

Kalburabastı

Türkiye - Diziler

Sadakatsiz

Mucize Doktor

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Alev Alev

Kırmızı Oda

Bay Yanlış

Menajerimi Ara

Bir Başkadır

Aşk 101

Türkiye - Kişiler

Fahrettin Koca

Berat Albayrak

Ebru Şallı

Ellen Page

Alaattin Çakıcı

Fatih Terim

Lütfi Elvan

Sercan Yıldırım

Halil Sezai

Nihat Hatipoğlu

Türkiye - Kaybettiklerimiz

Kobe Bryant

Pınar Gültekin

Nur Yerlitaş

Aytaç Yalman

Aleyna Çakır

Maradona

Ares Özdemir

Cemil Taşçıoğlu

Seyfi Dursunoğlu

Emre Gönlüşen

Dünya - Genel

Coronavirus

Election results

Kobe Bryant

Zoom

IPL

India vs New Zealand

Coronavirus update

Coronavirus symptoms

Joe Biden

Google Classroom

Dünya - Haberler

Coronavirus

Election results

Iran

Beirut

Hantavirus

Stimulus checks

Unemployment

Tesla stock

Bihar election result

Black Lives Matter

Dünya - Kişiler

Joe Biden

Kim Jong Un

Boris Johnson

Kamala Harris

Tom Hanks

Jacob Blake

Kanye West

Ghislaine Maxwell

August Alsina

Ryan Newman

Dünya - Tarifler

Dalgona coffee

Ekmek

Sourdough bread

Pizza

Lahmacun

Beer bread

Banana bread

Pita bread

Brioche

Naan

Dünya - Kaybettiklerimiz