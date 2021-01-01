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Google açıkladı! 2020 yılında en çok hangi kelimeler aratıldı?

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Google açıkladı! 2020 yılında en çok hangi kelimeler aratıldı?

Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen yılın arama sonuçlarında öne çıkan trendleri (Google Year in Search 2020) açıkladı. Türkiye’nin genel arama sonuçları kategorisinde ilk üç sırada “EBA”, “Dolar kaç TL” ve “Koronavirüs” arama sonuçlarına göre en çok artış gösteren konular oldu. “Deprem” ise dördüncü sırada yer aldı. “Koronavirüs” dünya genelinde 2020’nin en önemli yükselen trendi olarak karşımıza çıkıyor.

Her yıl sonunda o senenin en hızlı artan arama trendlerine ilişkin sıralamaları açıklayan Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen 2020’nin yükselen arama trendlerini duyurdu. Liste, bir yıl içinde önceki yıla göre en dikkat çekici yükseliş kaydeden konulara göre belirleniyor. Google Year in Search 2020, Türkiye’de ve dünyada bu yıl en fazla ilgi ve dikkat çeken anları, insanları, konuları, olayları ve mekanları, ilgili aramaların yükseliş trendlerine göre belirleyip bir araya getiriyor. Dünya genelinde tarifler kategorisinde de Türkçe “ekmek” ikinci sırada yer alırken, “lahmacun” beşinci sıradan listeye giriş yaptı. İşte 2020'de Google'da en çok arananlar..

Türkiye - Genel

  • EBA
  • Dolar kaç TL
  • Corona virüsü
  • Deprem
  • Zoom
  • HES kodu alma
  • Kandilli Rasathanesi
  • Sokağa çıkma yasağı
  • Sağlık bakanlığı
  • ABD seçimleri

Türkiye - Nasıl

  • HES kodu nasıl alınır
  • Zoom programı nasıl kurulur
  • 1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır
  • Uzaktan eğitim nasıl oluyor
  • Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir
  • E devlet maske başvuru nasıl yapılır
  • Seyahat izni nasıl alınır
  • Öksürük nasıl gider
  • Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır
  • Eczaneden maske nasıl alınır

Türkiye - Tarifler

  • Ekmek
  • Pide
  • Aşure
  • Çökertme kebabı
  • Ramazan pidesi
  • İzmir bombası
  • Lahmacun
  • Güllaç tatlısı
  • Ezogelin
  • Kalburabastı

Türkiye - Diziler

  • Sadakatsiz
  • Mucize Doktor
  • Masumlar Apartmanı
  • Sen Çal Kapımı
  • Alev Alev
  • Kırmızı Oda
  • Bay Yanlış
  • Menajerimi Ara
  • Bir Başkadır
  • Aşk 101

Türkiye - Kişiler

  • Fahrettin Koca
  • Berat Albayrak
  • Ebru Şallı
  • Ellen Page
  • Alaattin Çakıcı
  • Fatih Terim
  • Lütfi Elvan
  • Sercan Yıldırım
  • Halil Sezai
  • Nihat Hatipoğlu

Türkiye - Kaybettiklerimiz

  • Kobe Bryant
  • Pınar Gültekin
  • Nur Yerlitaş
  • Aytaç Yalman
  • Aleyna Çakır
  • Maradona
  • Ares Özdemir
  • Cemil Taşçıoğlu
  • Seyfi Dursunoğlu
  • Emre Gönlüşen

Dünya - Genel

  • Coronavirus
  • Election results
  • Kobe Bryant
  • Zoom
  • IPL
  • India vs New Zealand
  • Coronavirus update
  • Coronavirus symptoms
  • Joe Biden
  • Google Classroom

Dünya - Haberler

  • Coronavirus
  • Election results
  • Iran
  • Beirut
  • Hantavirus
  • Stimulus checks
  • Unemployment
  • Tesla stock
  • Bihar election result
  • Black Lives Matter

Dünya - Kişiler

  • Joe Biden
  • Kim Jong Un
  • Boris Johnson
  • Kamala Harris
  • Tom Hanks
  • Jacob Blake
  • Kanye West
  • Ghislaine Maxwell
  • August Alsina
  • Ryan Newman

Dünya - Tarifler

  • Dalgona coffee
  • Ekmek
  • Sourdough bread
  • Pizza
  • Lahmacun
  • Beer bread
  • Banana bread
  • Pita bread
  • Brioche
  • Naan

Dünya - Kaybettiklerimiz

  • Kobe Bryant
  • Naya Rivera
  • Chadwick Boseman
  • Sushant Singh Rajput
  • George Floyd
  • Haruma Miura
  • Caroline Flack
  • Diego Maradona
  • Sean Connery
  • Eddie Van Halen
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