Google'dan oyuncuları sevindiren hareket: Google Stadia artık ücretsiz!

Koronavirüs salgını ile neredeyse hepimiz evlerimize çekildik. Bu dönemde birçoğumuz Steam, Epic Games Store gibi oyun kütüphaneleriyle oldukça haşır neşir olduk, hala daha olmaktayız da. İnsanlar evlerindeki vakiti biraz olsun eğlenceli bir hale getirebilmek için daha önce oynamadıklar oyunları ve daha önce deneyimlemedikleri oyun sistemlerine de tercih eder oldu. Bu anlamda Google'ın oyun sistemi Google Stadia'dan oyunculara bir sürpriz geldi.
Google, Google Stadia'nın giriş paketini ücretsiz hale getirdi. Google'ın koronavirüs ile mücadele adına böyle bir karar aldığını unutmamak gerek. Bu anlamda Evde kal çağrısına uyan ve evlerinde kalıp kendini izole eden herkes Google Stadia'yı ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilecek. Fakat Google'ın sürprizi bununla da bitmedi.
Google, Google Stadia'nın 129 dolarlık ( yaklaşık 875 TL) Pro üyeliğini de ücretsiz yaptı. Fakat ücretsiz pro üyelik için 2 aylık bir sınır bulunuyor. Yani iki aylık sürenin sonunda Google Stadia yeniden ücret almaya başlayacak.
Google Stadia henüz Türkiye'deki kullanıcılara açılmadı. Ancak VPN gibi yöntemler ile Google Stadia'ya erişim mümkün. Bu yöntemleri kullanarak Google Stadia'yı ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz.
Google Stadia, insanların Chromecast Ultra ve Google Stadia oyun kolu dışında herhangi bir ek donanıma sahip olmaksızın oyun oynayabileceği bir sistem. Bu sistemde yer alabilmek için ise (temel paket) aylık 9,99 doları gözden çıkartmanız gerekiyor. Ayrıca bu fiyata oyunlar da dahil değil. Yani her oyun için ek ücretler ödemek zorundasınız. Google'ın bulut tabanlı oyun sistemine halihazırda bilgisayarlardan, Chrome OS destekli tabletlerden, Google Pixel telefonlardan ve bazı Android akıllı telefonlardan erişim sağlamak mümkün.
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