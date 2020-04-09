Google'dan oyuncuları sevindiren hareket: Google Stadia artık ücretsiz!

Koronavirüs salgını ile neredeyse hepimiz evlerimize çekildik. Bu dönemde birçoğumuz Steam, Epic Games Store gibi oyun kütüphaneleriyle oldukça haşır neşir olduk, hala daha olmaktayız da. İnsanlar evlerindeki vakiti biraz olsun eğlenceli bir hale getirebilmek için daha önce oynamadıklar oyunları ve daha önce deneyimlemedikleri oyun sistemlerine de tercih eder oldu. Bu anlamda Google'ın oyun sistemi Google Stadia'dan oyunculara bir sürpriz geldi.

GOOGLE STADİA ÜYELİĞİ ÜCRETSİZ OLDU

Google, Google Stadia'nın giriş paketini ücretsiz hale getirdi. Google'ın koronavirüs ile mücadele adına böyle bir karar aldığını unutmamak gerek. Bu anlamda Evde kal çağrısına uyan ve evlerinde kalıp kendini izole eden herkes Google Stadia'yı ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilecek. Fakat Google'ın sürprizi bununla da bitmedi.

PRO ÜYELİK DE KARARDAN NASİBİNİ ALDI

Google, Google Stadia'nın 129 dolarlık ( yaklaşık 875 TL) Pro üyeliğini de ücretsiz yaptı. Fakat ücretsiz pro üyelik için 2 aylık bir sınır bulunuyor. Yani iki aylık sürenin sonunda Google Stadia yeniden ücret almaya başlayacak.