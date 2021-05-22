Google ekran altı kamera için kolları sıvadı

Akıllı telefon sektöründeki önemli isimlerden biri olan Google, Pixel serisine önemli bir güncelleme getirmeye hazırlanıyor.

Özellikle son dönemde ön kamera tarafına önemli yatırımla yapılıyor. Hali hazırda pek çok üretici ekran altı kameralar için kolları sıvamış durumda. Hatta ZTE ve Vivo ekran altı kameraya sahip ilk modellerini de satışa sunmuşlardı.

Bu teknolojinin tam olarak yaygınlaşmamasının sebebi ise istenilen verimliliğe ulaşmamış olması. Muhtemelen önümüzdeki günlerde daha farklı teknolojilerle ekran altı kameralar da normal bir ön kamera gibi verimli olarak çalışacaktır.

Ekran altı kameralar tarafına yatırım yapan son şirket ise Google oldu. Google bu teknolojiyi hazır olarak farklı bir üreticiden almak yerine direkt olarak kendi patentlerini geliştirdi.

Aslında Google’ın teknolojisi de diğer üreticilerden pek farklı değil. Fakat sızdırılan raporlara göre Google’ın kullandığı özel bir ekran teknolojisi, ekran altı kameradaki görüntü kalitesi kaybını neredeyse sıfıra indiriyor. Elbette burada yalnızca donanım odaklı bir teknolojiden bahsetmiyoruz. Google, fotoğrafı çektikten sonra düzenleyen yapay zeka odaklı bir yazılım da geliştirmiş.

Google’ın yeni Pixel modelinde ekran altı kameraya geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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