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Google, Nest cihazlar için talepte bulundu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

Google, Nest cihazlar ile ilgili önemli bir karar aldı. Bundan kısa bir süre önce bu cihazlara herhangi bir çift faktörlü kimlik doğrulama zorunluluğu getirilmemişti. Şimdi ise durum değişti.

Google, Nest cihazlar için talepte bulundu

Google, Nest kullanıcı hesaplarını Google hesaplarına taşımayanlar için güvenlik önlemlerini artırıyor. Şirketin yakın zamanda Nest hesabını Google’a taşımayan kullanıcılara çift faktörlü kimlik doğrulama zorunluluğu getirmesi bekleniyor. Böyle bir durumda olan kullanıcılar, Nest hesaplarını kullanmaya devam etmek istiyorlarsa yeni bir güvenlik önlemi almaları gerekiyor.

Şirket, Nisan ayından itibaren Nest hesaplarına zorunluluk getiriyor. Bu hesabınıza başka bir cihazdan giriş yaptığınız anda Google, e-posta adresinize tek kullanımlık bir doğrulama kodu postalayacak.

Google-Nest-cihazlar-yeni

Eğer Nest hesabınıza giriş yapmak istiyorsanız bu kodu girmek zorunda kalacaksınız. Ancak bu adımı tamamlamanız ile birlikte, aynı cihazdan bağlanmak için e-posta doğrulama kodu girmeniz gerekmeyecek. Google tarafından getirilen çift faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmak istemiyorsanız, hesabınızı Google’a taşımak zorunda kalabilirsiniz. 

Kuruluş, Google hesaplarının Nest’ten daha güvenli olduğunu ve hesabın taşınması durumunda herhangi bir güvenlik zorunluluğunun da olmayacağını söylüyor. Google’ın ortaya çıkan bu fazla güvenlik nedeniyle Nest’le çalışmayı sonlandırdığı ifade ediliyor. Google, IP adreslerine bakarak orada çıkan belirgin değişiklikleri takip ediyor. Otomatik ve kitle hâlindeki girişleri engellemek için Nest hesaplarına reCAPTCHA da eklendi.

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