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  4. Gören köpek mi dağ mı anlamıyor... Çin'in Yangtze Nehri kıyısındaki oluşumu sosyal medyada viral oldu

Gören köpek mi dağ mı anlamıyor... Çin'in Yangtze Nehri kıyısındaki oluşumu sosyal medyada viral oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.02.2025 10:13
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Çin’in Yichang kentindeki "Yavru Köpek Dağı" son haftalarda sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şanghaylı tasarımcı Guo Qingshan’ın, Yangtze Nehri kıyısındaki bu dağın bir köpeğin başını andırdığını fark etmesiyle başlayan popülerlik, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Ziyaretçiler, dağla benzerliği vurgulayan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

Gören köpek mi dağ mı anlamıyor... Çin'in Yangtze Nehri kıyısındaki oluşumu sosyal medyada viral oldu

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Yichang kentinde yer alan ve "Yavru Köpek Dağı" olarak adlandırılan dağ, son haftalarda sosyal medya sayesinde büyük bir popülerlik kazandı. Şanghay merkezli tasarımcı Guo Qingshan, Yangtze Nehri kıyısındaki bu dağın, burnu suyun içinde, yerde duran bir köpeğin başına benzediğini fark etti.

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VİRAL OLDU

Sevgililer Günü’nde paylaştığı tatil fotoğrafı, Çin’in en büyük sosyal medya platformlarından Weibo’da kısa sürede büyük ilgi gördü ve 10 gün içinde 120 bin beğeni aldı. Ayrıca #xiaogoushan (Çince'de "Yavru Dağ" anlamına geliyor) etiketi milyonlarca kişi tarafından izlendi.

"BÜYÜLÜ VE SEVİMLİ"

Qingshan, keşfini heyecanla paylaştığını belirterek, “Çok büyülü ve sevimliydi. Keşfettiğimde çok heyecanlandım ve mutlu oldum,” dedi. Dağın duruşunun, su içen ya da bir balığa bakan bir köpeğe benzediğini ve adeta Yangtze Nehri’ni sessizce koruyormuş gibi göründüğünü ekledi.

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KÖPEKLERİYLE GİDİYORLAR

Yichang’ın Zigui ilçesindeki bu dağ, gözlem güvertesinden rahatlıkla izlenebiliyor. O günden itibaren, birçok kişi bu ilginç doğa oluşumunu görmek için bölgeye seyahat etmeye başladı. Birçok ziyaretçi, köpeklerini yanlarına alarak fotoğraflar çekiyor ve dağla benzerliklerini vurgulayan paylaşımlar yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin köpek dağ
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