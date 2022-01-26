Gören şaşkına döndü! Vali Çicek sosyal medyadan 'gerçekten gizemli' notuyla paylaştı

Afyonkarahisar Akarçay'da görülen su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Su samurunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Gökmen Çiçek "Gizemli şehir diyoruz, gerçekten gizemli. Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte Akarçay'a giren su samuru, görüntülendi. Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, su samurunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

"GERÇEKTEN GİZEMLİ"

Vali Çiçek paylaşımında "Gizemli şehir diyoruz, gerçekten gizemli. Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Bu görüntüler, Akarçay'da çekildi. Akarçay'a nerden geldi acaba? Bu güzelliği görmeyen kalmasın. Muhteşem" yorumunda bulundu. Belediye Başkanı Zeybek ise paylaşımında "Biz bu şehre boşuna 'Gizemli Şehir Afyon' demiyoruz. Akarçay'da su samuru, görenleri şaşkına çevirdi. Afyonkarahisar'da yaşamak ayrıcalıktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

