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  4. Gören telefonuna sarılıyor! Hayran bırakan güzellik

Gören telefonuna sarılıyor! Hayran bırakan güzellik

17.11.2020 12:30 | Son Güncelleme:
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Gören telefonuna sarılıyor! Hayran bırakan güzellik

Sonbaharın gelmesiyle birlikte renklenen Zonguldak ormanları, eşsiz görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Zonguldak-Ankara karayolunda sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli manzaralar oluşturdu. Kuruyunca sararan yaprakların yollara döküldüğü, eşsiz manzaraların ortaya çıktığı sonbaharda sarıya ve kırmızıya bürünen ormanlar, doyumsuz seyir zevki sunuyor.

Kara yolunu saran ağaçlardan dökülen yaprakların kapladığı yolda seyrin tadını çıkaran sürücüler ve doğaseverler; eşsiz manzarada dinlenmenin de keyfini yaşıyor. Ormanlar sonbaharda fotoğrafçılara ve doğaseverlere adeta görsel şölen sunuyor. Batı Karadeniz'in yer altı güzelliklerinin yanı sıra denizi ve doğal gaz keşifleriyle ön plana çıktığı Zonguldak, sonbaharla birlikte ormanlarıyla da adeta dikkat çekiyor.

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İHA

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