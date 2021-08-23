Görenler abla- kardeş zannediyor! Anne ve kızının yaşları sosyal medyada tartışma yarattı

Jaggar ile birlikte iki oğlu bulunan Cathy adeta yaşlanmaya meydan okuyor. Her daim şık ve tarzına uygun kıyafet seçmeye özen gösteren Cathy’i kızı da takdir ediyor. Annesinin yaş almasına rağmen yaşlanmadığını vurgulayan Jaggar, ondan ilham aldığını ve onun gibi olmak istediğini söyledi. Jagger özellikle insanların anne-kız olduklarını öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtirken, “Annem ve ben en iyi arkadaş gibiyiz. Bu yüzden her zaman birlikte dışarı çıkarız. Saçımızın rengi dışında, gerçekten birbirimize benziyoruz. Aslında benzerlik gösteren bir moda anlayışımız da var. Bu durum bizi daha çok kardeş gibi gösteriyor. Çünkü genellikle aynı tarz giyiniyoruz” dedi.

“ARKADAŞLARIM İLTİFAT EDİYOR”

Kardeşlerinin ve kendi arkadaşlarının sürekli annesine iltifat ettiğini ifade eden Jaggar, durumdan aslında oldukça mutlu. Anneannesinin de annesi gibi genç gösterdiğini ve bakımlı olduğunu vurgulayan Jagger, genetik açıdan şanslı bir aileden geldiğini ifade ediyor. Annesinin özellikle çevresinde dikkat çektiğini belirten Jagger, “Arkadaşlarım her zaman annemin ne kadar güzel ve şık olduğundan bahseder” diye konuştu.

Özellikle sosyal medya hesaplarında annesiyle fotoğraflarını paylaşan Jagger, kimi takipçilerin yaşlarına inanmadığını da belirtti. Hatta bazı takipçilerin annesinden daha yaşlı gösterdiğine yönelik eleştiriler yaptığını da söyledi.



