Görenler gerçek zannetti! Köpek arkadaşları var ama o bir insan... Kostümünün fiyatı dudak uçuklattı

YouTube’da kendisini köpek gibi tanımladığı videolar çekerek ünlenen Toco isimli bir kullanıcı ilk kez kostümüyle dışarıya çıktı. Daha öncesinde evinin arka bahçesinde dört ayağının üzerinde koştuğu ve mama için numaralar yaptığı anları çekerek paylaşan Toco, servet değerindeki kostümüyle sosyalleşti. Tasmaya bağlı bir halde yürüyen Toco, parkta köpeklerle koklaştı bir yandan da diğer insanların kendisini sevmesine izin verdi.

“MASKEMİ İNDİRMEYE HAZIR DEĞİLİM”

İnsanlarla ve diğer köpeklerle sosyalleştiği anlarda çekilen görüntülerini paylaşan Toco, “Küçüklüğümden beri bir hayvan olmak isterdim. Bence bu bir dönüşme arzusu. Maskemi indirmeye hazır değilim ama kendimi her zaman bir köpek gibi hissediyorum” dedi.