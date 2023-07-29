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    4. Görenler gerçek zannetti! Köpek arkadaşları var ama o bir insan... Kostümünün fiyatı dudak uçuklattı

    Görenler gerçek zannetti! Köpek arkadaşları var ama o bir insan... Kostümünün fiyatı dudak uçuklattı

    29.07.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada sadece Toco adıyla bilinen bir YouTuber, hayvan olma arzusu sayesinde dikkatleri üzerine çekti. 30 bini aşkın takipçisi bulunan ismini ve yüzünü gizlemeyi tercih eden Toco, köpek aşığı olarak 12 bin sterlin(yaklaşık 415 bin 239 TL) sipariş ettiği kostümüyle sokağa adım attı. Sokakta insanların tepkilerini çeken Toco’nun ilk görüşte insan olduğunu kimse anlayamadı.

    YouTube’da kendisini köpek gibi tanımladığı videolar çekerek ünlenen Toco isimli bir kullanıcı ilk kez kostümüyle dışarıya çıktı. Daha öncesinde evinin arka bahçesinde dört ayağının üzerinde koştuğu ve mama için numaralar yaptığı anları çekerek paylaşan Toco, servet değerindeki kostümüyle sosyalleşti. Tasmaya bağlı bir halde yürüyen Toco, parkta köpeklerle koklaştı bir yandan da diğer insanların kendisini sevmesine izin verdi.

    “MASKEMİ İNDİRMEYE HAZIR DEĞİLİM”

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    İnsanlarla ve diğer köpeklerle sosyalleştiği anlarda çekilen görüntülerini paylaşan Toco, “Küçüklüğümden beri bir hayvan olmak isterdim. Bence bu bir dönüşme arzusu. Maskemi indirmeye hazır değilim ama kendimi her zaman bir köpek gibi hissediyorum” dedi.

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