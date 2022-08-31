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Bu adada askerler dışında herkes tamamen çıplak! Bir yanda füze denemesi yapılırken bir yandan da güneşleniyorlar

31.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın Riviera yakınlarında bulunan Ile du Levant Adası ilginç yapısı sayesinde çok sayıda insanın ilgisini çekiyor. Çünkü adanın bir kısmı natürist tatil beldesi olarak kullanılırken diğer kısmı ise Fransa devletine ait bir askeri üs. Tatilciler çıplak bir şekilde dolaşarak eğlenirken adanın diğer köşesinde ise füze denemeleri ve askeri tatbikatlar yapılıyor.

Bu adada askerler dışında herkes tamamen çıplak! Bir yanda füze denemesi yapılırken bir yandan da güneşleniyorlar

Nudizm veya natürizm ilk olarak Almanya'da kısmen 19. yüzyılın sonlarında sanayileşme ve kentleşmeye tepki olarak ortaya çıkan, kısa sürede Fransa ve ötesine yayılan bir harekettir. Hareketin ilk savunucuları açık hava egzersizleri, sağlıklı beslenme (genellikle vejetaryan) ve doğa dönüşün insan sağlığına yararını savundular. Hareket 20. yüzyılın başlarında ivme kazanırken Andre ve Gaston Durville isimli iki kardeş bir emlak şirketinden Ile du Levant'ın bir bölümünü satın aldı ve 1932'de Heliopolis'i “uluslararası bir natürist merkez” olarak kurdu.

YILLARDIR BİR ARADALAR

70 yılı aşkın bir süredir Fransız Akdeniz kıyılarından yaklaşık 15 kilometre uzaklığındaki küçük bir ada olan Ile du Levant’ta çok farklı yapılardaki iki topluluk bir arada yaşıyor. Adanın yüzölçümünün onda biri 1932'de kurulan ve yaklaşık 250 mülk sahibi olan küçük bir natürist tatil beldesi olan Heliopolis'e ev sahipliği yapıyor. Geriye kalan yüzde 90'lık kısım, 1950'de kurulmuş bir füze test merkezini barındıran kısıtlı bir askeri bölge.

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“CİNSELLİĞİ ANIMSATMIYOR”

Uzun yıllardır adada yaşadığını ifade eden 71 yaşındaki Guido, ordunun her Salı günü füze denemesi yaptığı söyledi. Onun dışında her yıl altı aylığına ailesiyle birlikte adadaki evine gittiğini ifade eden Guido, “Orduyla herhangi bir ilgimiz yok. Varlığını unutuyoruz. Sadece Salı günleri füze denemesi için fazla gürültülü olabiliyorlar” dedi.

Kendisi ve eşi Sylvia’nın kıyafetsiz özgürce yaşadıklarını ve 1990’dan beri adaya üç çocukları ve şimdi 11 ila 9 yaşlarında olan iki torunuyla birlikte geldiklerini söyleyen Guido, “Cinselliği anımsatmıyor. Çok daha fazla. Tamamen özgürsünüz” diye konuştu.

HALK ARASINDA CİNSEL İLİŞKİ YASAK

Adadaki plaj, yürüyüş parkurları, bazı restoran ve kafelerde yaşayanların çıplak bir şekilde gezmesi serbest. Ancak adada halk arasında cinsel ilişkiye girmek yasak. Partneri Francois ile adada kalan 57 yaşındaki diş asistanı Delphine, “Aslında komik ama üzerinizde kıyafet yokken birbirinize bakmıyorsunuz. Herkes aynı. Rahatlamış." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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