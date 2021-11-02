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Görenler peruk zannetti! Kellikten kurtulma tüyolarını anlattı, herkes şaşırdı

02.11.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull'da yaşayan bir üniversite öğrencisi olan Pranav Biji, parlak saçları sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı. Sadece birkaç yıl öncesinde kel olan Biji, saçlarının muhteşem bir şekilde uzamasının tüyolarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Görenler peruk zannetti! Kellikten kurtulma tüyolarını anlattı, herkes şaşırdı

26 yaşındaki Pranav Biji, 2017 yılında saçlarını tamamen kazıttı ve son dört yıl içinde saçlarını uzatmak için mükemmel bir programa girişti. Kısa süre önce yüksek lisans eğitimi için Hindistan'dan Hull'a taşınan Pravna, şimdi saç bakımı ipuçlarını başkalarıyla paylaşmayı kendine misyon edindi ve Instagram sayfasında "mükemmel saç" rehberine sahip olduğunu iddia ediyor . 60 cm uzunluğunda ve oldukça sağlıklı görünen saçlarıyla ilgilenmeyi sevdiğini belirten Biji, “Eskiden çok kötü yorumlar alıyordum. Çoğu insan saçımı kestirmem gerektiğini söylüyordu. Sadece saçımı seviyorum ve bunu iyi görünmek için yapmıyorum. Onunla ilgilenmek beni mutlu ediyor” dedi.

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SAÇ RUTİNİNİ PAYLAŞTI

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Sadece birkaç yıl içinde onunki gibi uzun ve sağlıklı saçlara ulaşmanın anahtarını veren Biji, şampuan ve saç kremi dışında herhangi bir ürün kullanmadığını dile getirdi. Saçlarını haftada 1 kez yıkadığını belirten Biji, “Saçlarınızı çok sık yıkamanız gerekmiyor. Çünkü kafa derinizin kendi yağı var ve bu saç büyümesine yardımcı oluyor” diye konuştu.

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Saçlarının karışmasını önlemek için her gün taradığını ve "ne kadar kuru olduğuna bağlı olarak" haftada bir veya iki kez saçını yağladığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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