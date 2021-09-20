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Görenler şaşırdı! Binnur Kaya meğer yıllar önce Hülya Avşar Show'da…

20.09.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Binnur Kaya, kariyer hayatına birçok dizi ve film projesi sığdırdı. Büründüğü her karakterin hakkını veren Kaya'nın, Hülya Avşar Show ile ekranlara 'merhaba' dediği ortaya çıktı.

Görenler şaşırdı! Binnur Kaya meğer yıllar önce Hülya Avşar Show'da…

Kırmızı Oda dizisindeki rolüyle herkesi kendine bir kere daha hayran bırakan Binnur Kaya'nın eski bir görüntüsü ortaya çıktı.

Avrupa Yakası’nda “Seni karizmamla, paramla, güzelliğimle döverim” diyen, Yabancı Damat dizisinde Nazire karakterini sokaklarda arkasından "Nazireee!" diye seslenilecek kadar samimi oynayan Binnur Kaya meğer yıllar önce Hülya Avşar Show'da boy göstermiş.

Mütevazı tavırları ve başarılı oyunculuk performansıyla gönüllerde taht kuran oyuncunun kariyer yolculuğu merak ediliyordu.

Özel yaşamına dair pek çok detay gizli kalan 49 yaşındaki oyuncunun yıllar önce şaşırtan bir projeyle ekranlarla buluştuğu ortaya çıktı.

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HÜLYA AVŞAR SHOW'DA ASABİYE'Yİ CANLANDIRDI

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Binnur Kaya, Doktor Bilal’in davetiyle İstanbul’a taşındı. Ulus Şamata Bar’da animasyon yapmaya başladılar. Bir süre Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda, ardından Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda oynadı.

Ardından bir arkadaşı, Hülya Avşar Show’a onu önerdi. “Asabiye” tipiyle ekranda izleyiciyi kırıp geçirdi ama yıllar sonra verdiği bir röportajda, bu durumdan memnun olmadığını belirtti.

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Binnur Kaya açıklamasında “Tiyatro okudum, televizyona çıkıyorum, ne diyeceğim herkese?” diye düşündüğünü itiraf etti. Fakat yıllar sonra “Amma boşuna üzmüşüm kendimi” dediğini de dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya Hülya Avşar
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