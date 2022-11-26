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  4. Görenler şaşırıp kaldı! Köpek, 'hasta' denilen güvercinin başında bekledi: "Normal şartlarda saldırması lazımdı fakat..."

Görenler şaşırıp kaldı! Köpek, 'hasta' denilen güvercinin başında bekledi: "Normal şartlarda saldırması lazımdı fakat..."

26.11.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir köpeğin, hasta olduğu iddia edilen bir güvercinin başında beklemesi görenleri şaşırttı. O anlar amatör kamera tarafından kayıt altına alındı. Olayı görüntüleyen kişi "Normal şartlarda av köpeğinin güvercine saldırması lazımdı fakat güvercinin hasta olduğu her halinden belliydi." diye konuştu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Devrek Cumhuriyet Alanı'nda yaşanan ilginç olay, şahit olanları şaşırttı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir köpeğin, hasta güvercinin başından ayrılmadığı görüldü.

"NORMAL ŞARTLARDA AV KÖPEĞİNİN GÜVERCİNE SALDIRMASI LAZIMDI FAKAT..."

Olayı görüntüleyen Aydın Cozur, "Burada bir video çekimi gerçekleştirirken bir av köpeğinin güvercin ile temas halinde olduğunu gördüm. Normal şartlarda av köpeğinin güvercine saldırması lazımdı fakat güvercinin hasta olduğu her halinden belliydi. Aralarındaki mesafe de on santim olmasına rağmen köpeğin güvercine zarar vermemesi beni hayretlere düşürürken, güvercin daha sonra uçarak ortadan kayboldu" diye konuştu. (İHA)

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Zonguldak Devrek köpek güvercin

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