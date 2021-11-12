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Görenler tanıyamıyordu! Tek yumurta ikizleri ayırt edilebilmek için vücutlarını dövmeyle kapatmayı tercih etti

12.11.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirlerinin aynısı dövme sanatçısı ikizler, yakın çevreleri de dâhil olmak üzere ayırt edilemediklerini itiraf etti. Sosyal medyada popüler olan ikili farklılıklarını ortaya çıkartmak için ilginç bir yola başvurdu. Vücutlarının büyük bir bölümünü dövmelerle kaplayan Aline ve Alena bu yöntemin işe yaradığını savundu.

Görenler tanıyamıyordu! Tek yumurta ikizleri ayırt edilebilmek için vücutlarını dövmeyle kapatmayı tercih etti

Almanya’da yaşayan Aline ve Alena isimli tek yumurta ikizleri 26 yaşında Los Angeles’a taşındı. Çocukluk dönemlerinden itibaren sürekli olarak birbiriyle karıştırıldıklarını iddia eden ikizler ergenlik yıllarında dövme desenlerine ilgi duymaya başladı. Dövme sayesinde insanların kendilerini daha iyi ifade ettiklerini dile getiren ikizler, bu hobilerini kısa bir süre sonra işe dönüştürdü. Aline ve Alena sosyal medyada yaptıkları dövmeleri paylaşarak fenomen olmayı bile başardı.

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BİRBİRLERİNE DÖVME YAPTILAR

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İlk dövmelerini 17 yaşında yaptırdıklarını dile getiren ikiz kardeşler o dönemde ailelerinin tepkisinden korktukları için sakladıklarını söyledi. Zamanla dövmenin bir tutkuya dönüştüğünü vurgulayan Aline ve Alena, vücutlarını doğadan ilham alan rengarenk dövme modelleriyle donattı.

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Kız kardeşler, dövme yolculuklarından gurur duyuyorlar ve bireyselliklerini kutlamaya devam etmeyi planlıyorlar. Üstelik dövmeleri sayesinde diğer insanların onları ayırt edebilmesinin kolaylaştığını belirten Aline ve Alena, sosyal medya hesabından birbirlerine dövme yaptıkları anların fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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