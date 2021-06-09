Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan farklı harfi bulabilir misiniz?

Algılamanın pek çok çeşidi olduğu bilinen bir gerçektir. Hatta bu çeşitlilik kişiden kişiye göre de farklılaşır. Görsel algı neredeyse herkesin her daim yaptığı bir istemsiz bir eylemdir. Beynin daha işlevsel ve pratik bir şekilde algılama sağlayabilmesi için düzenli egzersize ihtiyacı vardır. Uzmanlar zihinsel aktiviteleri geliştirmek için bulmacaları tavsiye eder. Çocukluğunda herkes mutlaka bulmaca çözmüştür. Hafta sonu gazetelerinden çıkan bulmaca ekleri birçok kişinin bir dönem en büyük eğlencesidir. Sizleri çocukluk çağlarına geri götürüyoruz ve oldukça keyifli bir bulmacayı çözmeye davet ediyoruz.

Görselde birbiriyle aynı harflerden oluşan italik yazılar mevcuttur. Ancak bu harflerden diğeri oldukça farklıdır. Sizden bu farklı olan harfi bulmanızı rica ediyoruz.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz harfi daha kısa sürede görebilirsiniz.



