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Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan farklı harfi bulabilir misiniz?

09.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Algılama, farklı duyu organlarının çevreden aldığı bilgileri zihinde yorumla yeteneği olarak isimlendirilir. Algılama aşamaları ve süresi beynin işlevselliği ve kişilerin deneyimlerinden yola çıkarak oluşur. Algılamanın sonrasında ise hazırda var olan bilgilerle yorumlama aşaması başlar. Sizlere görsel algılama yeteneğinizi test edeceğiniz bir bulmaca hazırladık.

Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan farklı harfi bulabilir misiniz?

Algılamanın pek çok çeşidi olduğu bilinen bir gerçektir. Hatta bu çeşitlilik kişiden kişiye göre de farklılaşır. Görsel algı neredeyse herkesin her daim yaptığı bir istemsiz bir eylemdir. Beynin daha işlevsel ve pratik bir şekilde algılama sağlayabilmesi için düzenli egzersize ihtiyacı vardır. Uzmanlar zihinsel aktiviteleri geliştirmek için bulmacaları tavsiye eder. Çocukluğunda herkes mutlaka bulmaca çözmüştür. Hafta sonu gazetelerinden çıkan bulmaca ekleri birçok kişinin bir dönem en büyük eğlencesidir. Sizleri çocukluk çağlarına geri götürüyoruz ve oldukça keyifli bir bulmacayı çözmeye davet ediyoruz.

Görselde birbiriyle aynı harflerden oluşan italik yazılar mevcuttur. Ancak bu harflerden diğeri oldukça farklıdır. Sizden bu farklı olan harfi bulmanızı rica ediyoruz.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz harfi daha kısa sürede görebilirsiniz.

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Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan baykuşu ne kadar sürede bulabilirsiniz?Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan baykuşu ne kadar sürede bulabilirsiniz?


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Matematik
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