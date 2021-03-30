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Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan sahibi olmayan şemsiyeyi ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
30.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin oldukça karmaşık bir yapı olarak çalışır. Beyin vücudun diğer kaslarında olduğu gibi devamlı pratiğe ihtiyaç duyar. Sağlıklı bir beyin yapısına sahip olmak için zihinsel aktivitelerin yapılması şarttır. Sizler için zihinsel algılama gücünüzü yükseltecek bir bulmaca hazırladık.

Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan sahibi olmayan şemsiyeyi ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Beyin büyük bir görselle karşılaştığı ilk anda detaylara odaklanmadan bütünü görür. Görselin içerisinde yer alan ayrıntılar beynin algılama gücüne bağlı olarak netleşmeye başlar. Pek çok detaya aynı anda odaklanan beyin bazı durumlarda nesneleri gözden kaçırabilir. Algılama biçimleri ve süreleri gündelik hayatın pratikleri içerisinde değişikliğe uğrar. Yoğun ve yorucu geçen bir günün ardından beynin algılama gücünde azalma ve konsantrasyon eksikliği baş gösterir.

Beyin algılama pratiği konusunda oldukça karmaşık ve gizemli bir şekilde ilerler. Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan nesnelere dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde yağmur yağan bir caddede ilerleyen insanlar resmedilmiştir. Bu görselde birden çok şemsiye resmedilmiştir. Ancak bir tanesinin sahibi yok. Sizden bu sahibi olmayan şemsiyeyi bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz nesneleri daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Dikkat testi! Görselde saklanan nesneleri ne kadar sürede bulabilirsiniz?Dikkat testi! Görselde saklanan nesneleri ne kadar sürede bulabilirsiniz?


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Matematik
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