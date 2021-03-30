Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan sahibi olmayan şemsiyeyi ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Beyin büyük bir görselle karşılaştığı ilk anda detaylara odaklanmadan bütünü görür. Görselin içerisinde yer alan ayrıntılar beynin algılama gücüne bağlı olarak netleşmeye başlar. Pek çok detaya aynı anda odaklanan beyin bazı durumlarda nesneleri gözden kaçırabilir. Algılama biçimleri ve süreleri gündelik hayatın pratikleri içerisinde değişikliğe uğrar. Yoğun ve yorucu geçen bir günün ardından beynin algılama gücünde azalma ve konsantrasyon eksikliği baş gösterir.

Beyin algılama pratiği konusunda oldukça karmaşık ve gizemli bir şekilde ilerler. Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan nesnelere dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde yağmur yağan bir caddede ilerleyen insanlar resmedilmiştir. Bu görselde birden çok şemsiye resmedilmiştir. Ancak bir tanesinin sahibi yok. Sizden bu sahibi olmayan şemsiyeyi bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.