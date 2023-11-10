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Görünce neye uğradığını şaşırdı! 'Boş mezar bulsa girecek' deyimi gerçek oldu

10.11.2023 14:50 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine girdi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş, bir anda mezardan kalkan kadını karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görünce neye uğradığını şaşırdı! 'Boş mezar bulsa girecek' deyimi gerçek oldu

İlginç olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece E-5 yan yol üzerinde bulunan bir mezar taşı işletmesi önünde yaşandı. Saat 17.00 sıralarında bir kadın teşhir amaçlı yol kenarında bulunan boş mezarın içine girdi. Kadının amacının ne olduğu anlaşılamazken yoldan geçen bir vatandaş, kadının bir anda çıkmasıyla korktu. Kadın, kendisini gören işletme sahibi tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, “ Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece mezar
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