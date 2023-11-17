Görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti! İki kadının şakalaştıkları anlar çok konuşuldu... Biri twerk yaptı diğeri kalçasına vurdu

Sosyal medyadan paylaşılan ilginç görüntülere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İsmi açıklanmayan iki kadının yaptığı dans figürleri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek kısa sürede popüler olmayı başardı. Görüntülerde kadınlardan birinin twerk yaptığı diğerinin ise ona el şakasıyla karşılık verdiği anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri anlamsız bulunduğunu dile getirerek eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne izledim ben böyle?" yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Buna gerek olup olmadığını hala sorguluyorum" yorumunu ekledi.