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    4. "Ofiste 1 günde kaç TL harcıyorum?" videosu sosyal medyanın gündemine yerleşti! Kullanıcılarının yorumları gecikmedi

    "Ofiste 1 günde kaç TL harcıyorum?" videosu sosyal medyanın gündemine yerleşti! Kullanıcılarının yorumları gecikmedi

    08.11.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada insanların bir günde neler yaptığını gösterdiği videolar viral olmaya devam ediyor. 'Ofiste bir günüm' formatındaki videolar kullanıcılar arasında trend olurken 'busehascann' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın akımı ofiste bir günde harcadığı miktarı göstererek değiştirdi.

    Sosyal medyada insanların ofis hayatına dair yaptığı paylaşımlar ilgi çekmeyi sürdürüyor. Özellikle 'Ofiste bir günüm nasıl geçiyor?' sorusuna cevap verildiği videolar kısa sürede viral olmayı başarıyor. Buse Hascan isimli bir kadın ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımında bu videonun formatını değiştirerek ofise gittiği bir günde ne kadar harcama yaptığını göstermeye karar verdi.

    SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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    Güne Starbucks'ta kahvaltı ile başlayan Buse Hascan, ardından ise kuaföre gitti. Ofiste işlerini hallettikten sonra öğle yemeği yiyen ve yeniden kahve içen kadın bir günde 420 TL harcadı. Hascan'ın gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Sosyal medya kullanıcıları gönderiye adeta yorum yağmuruna tutarak eleştiri oklarını iletti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlk başka eleştirdim ancak bunların aslında lüks olmaması gerekiyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Su alırken bir düşünüyorum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sadece ofiste içtiği kahveye ayda ortalama 10 bin lira harcıyorsa iyi kazanıyordur" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

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