Sosyal medya fenomeni AVM'nin ortasında saldırıya uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi... Güvenlik görevlilerinin arasına saklandı

YouTuber Charlie Veitch özellikle 11 Eylül'e ilişkin yaptığı komplo teorileri sayesinde kısa sürede tanınan bir isim haline gelmişti. Manchester'daki Arndale Center'da alışveriş yapmak için gittiğini söyleyen Veitch bir grup tarafından darp edildi. Yanına gelen bir gencin kendisini sivil polis olarak tanıtması üzerine kayıt almaya başlayan Veitch için işler kontrolden çıktı. Grup onu sahte yardım dolandırıcılığıyla suçlarken içlerinden biri onu itti.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yürüyen merdivenlerin altında kendisini bekleyen bir grubun daha olduğunu fark eden Veitch kaçmak için hareketlendi. O anlarda yürüyen merdivende bir arbede yaşandı. Veitch sonunda Arndale güvenlik görevlilerinin oluşturduğu bir kordonun arkasına saklandı ve durum polise haber verildi.