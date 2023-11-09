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    4. Sosyal medya fenomeni AVM'nin ortasında saldırıya uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi... Güvenlik görevlilerinin arasına saklandı

    Sosyal medya fenomeni AVM'nin ortasında saldırıya uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi... Güvenlik görevlilerinin arasına saklandı

    09.11.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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    YouTuber Charlie Veitch bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradığı anları saniye saniye kameraya alarak paylaştı. Fenomen isim güvenlik görevlilerin arasında saklanarak alışveriş merkezinden çıkartılırken bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.

    YouTuber Charlie Veitch özellikle 11 Eylül'e ilişkin yaptığı komplo teorileri sayesinde kısa sürede tanınan bir isim haline gelmişti. Manchester'daki Arndale Center'da alışveriş yapmak için gittiğini söyleyen Veitch bir grup tarafından darp edildi. Yanına gelen bir gencin kendisini sivil polis olarak tanıtması üzerine kayıt almaya başlayan Veitch için işler kontrolden çıktı. Grup onu sahte yardım dolandırıcılığıyla suçlarken içlerinden biri onu itti.

    KAÇMAYA ÇALIŞTI

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    Yürüyen merdivenlerin altında kendisini bekleyen bir grubun daha olduğunu fark eden Veitch kaçmak için hareketlendi. O anlarda yürüyen merdivende bir arbede yaşandı. Veitch sonunda Arndale güvenlik görevlilerinin oluşturduğu bir kordonun arkasına saklandı ve durum polise haber verildi.

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