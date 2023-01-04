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  4. Görüntüler tepkilere neden oldu! Seyir halindeki motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki... Videonun sonunda tutuklama kararı çıktı

Görüntüler tepkilere neden oldu! Seyir halindeki motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki... Videonun sonunda tutuklama kararı çıktı

04.01.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Yoldan geçen bir aracın içinden cep telefonuyla çekilen görüntülerde bir çift seyir halindeki motosiklete ilginç bir şekilde bindiler. Sevgilisinin kucağına oturarak bacaklarını beline dolayan kadın ve motosikleti rahat bir şekilde sürmeye devam eden adam görüntülerin ortaya çıkmasından sonra tepkilerin odağına yerleşti.

Andra Pradeşli bir çiftin hareket halindeki bir motosiklette kucaklaştığı bir video sosyal medyada gündem oldu. Videonun Visakhapatnam yolunda çekildiği düşünülürken görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra çift tutuklandı. İsmi Ajay Kumar olarak açıklanan 22 yaşındaki adam ve Shailaja isimli 19 yaşındaki kadının sarılırken çekilen görüntüleri görenleri şoke etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMADILAR

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“VizagNewsman” isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülere, “Aşıklar Visakha yolu üzerinde. Genç adam kasksız bir şekilde motosiklet kullanıyor. Üniversite üniforması giyen kasın ise sevgilisiyle bir hayli yakın” notu eklendi.

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İkili kamu alanlarda ahlaka aykırı hareket etme, güvenlik önlemleri olmadan araç kullanma suçlarından tutuklandı. Polis motosiklete el koyarken çiftin ebeveynleriyle iletişime geçildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan motosiklet

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