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Görünüşe göre Poco yakında yolumuza yeni bir şey getirecek

15.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poco M3 Pro, Poco’nun sürekli genişleyen kadrosunda vanilya M3’ü tamamlama yolunda. Poco’nun son zamanlarda X3 ve X3 Pro ile yaptığı şeye benzer bir hareket. Poco M3 Pro 5G için ise render görüntüleri sızdırıldı.

Görünüşe göre Poco yakında yolumuza yeni bir şey getirecek

Bununla birlikte, bu çiftin aksine, M3 Pro, M3 ile aynı görünmeyecek gibi görünüyor. Şirket, bu modelin farklı tasarımından vazgeçmeyi tercih ediyor. Bunu, aşağıda görebileceğiniz sızdırılmış renderlara dayanarak söylüyoruz.

Poco Global başkanı Kevin Xiaobo Qiu ve Poco’nun küresel ürün pazarlama başkanı Angus Ng’e göre Poco M3 Pro 5G başında bir MediaTek Dimensity yonga seti olacak. Tam SoC adlandırılmamış, ancak Pro olmayan telefonda Snapdragon 662′den daha iyi performans gösterecek. Şirketin dahili testi, AnTuTu’da bir puan 301.635 iken, yaklaşan M3 Pro 329.072 puan aldı.
Dimensity olduğu için 5G bağlantısına sahip olacak. Ek olarak, Poco M3 Pro, M3’e kıyasla bir başka gelişme olan yüksek yenileme hızı ekranına sahip olacak. Gördüğünüz gibi Poco sarısı dahil üç renkte satışa sunulacak.

İlginç bir şekilde, Poco M3 Pro piyasaya sürüldüğünde, Poco X3 emekli olacak. M3 Pro, bu modelle aynı şekilde fiyatlandırılacak ve daha iyi performans isteyenler için Poco X3 Pro var. Cihaz, akıllı telefon sektöründe tercih edilen ve akılda kalan bir model olacak mı göreceğiz.

Huawei P50 serisinin görüntüleri sızdırıldı

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