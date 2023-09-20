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''Göster ama elletme'' repliğiyle hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Mürüvvet Sim'in oğlu bakın kim çıktı

20.09.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neşeli Günler filmindeki ''Göster ama elletme'' repliğiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Mürüvvet Sim; Yaz Bekarı, Evcilik Oyunu, Yumurcak Veda, Sev Kardeşim, Bitirimler Sosyetede, Avanak, Cevriyem, Bizim Kız ve Gol Kralı gibi çok sayıda filmde rol aldı. Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncunun oğlu ise kendisinden daha ünlü çıktı.

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden Mürüvvet Sim o dönem adeta her role bürünerek kendisine hayran bıraktı. Türk sinemasının en sevilen filmlerinde oynayan usta ismin replikleri yıllar sonra bile hafızalarda yerini koruyor.

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NEŞELİ GÜNLER FİLMİNİN YILDIZIYDI

1983 yılında hayatını kaybeden Mürüvvet Sim, Türk Sineması'na büyük emeği olan oyunculardan biri.

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İlk evliliğini Suat Sim ile yapan Mürüvvet Sim, ikinci evliliğini ise, dublaj sanatçısı Temuçin Caymaz ile yapmıştı.

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2 evliliğinden de 1 oğlu olan usta oyuncunun oğullarından biri müzisyen çıktı.

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USTA OYUNCUNUN OĞLU MÜZİSYENLİĞİ SEÇTİ

Reşat Özerdem, annesi Mürüvvet Sim'in izinden gidip tiyatrocu olmak yerine müziği seçti.

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Konservatuardan mezun olduktan sonra Ertan Anapa Orkestrası'nda piyano ve trompet çalarak profesyonel müziğe adım atan Özerdem; Muhittin Paydaş, Durul Gence, Yalçın Ateş, Kanat Gür, Özdemir Erdoğan orkestralarında çalıştı.

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Hollanda'da müzik yapmaya başladı ve beş yıl bu ülkede kaldı. Devamında Belçika'ya geçti. Orada da beş yıl çalıştıktan sonra Almanya'ya yerleşti.

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İngilizce, İtalyanca, Rusça, Fransızca, Almanca şarkılar söyledi ve yazları da Türkiye'ye giderek tatil yörelerindeki tesislerde programlar yaptı.

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Mürüvvet Sim yeşilçam Oyuncu

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