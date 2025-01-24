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  4. İşten eve dönen kadın yatağında gördüğü şeye inanamadı! "Davetsiz misafir" diyerek sosyal medyadan paylaştı

İşten eve dönen kadın yatağında gördüğü şeye inanamadı! "Davetsiz misafir" diyerek sosyal medyadan paylaştı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 09:48
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Avustralya'nın Adelaide kentinde bir çift, evcil köpekleri sadece birkaç metre ötede uyurken bir koalanın gizlice evlerine girip yatak odalarında bulunan yatağa tırmandığını keşfettiklerinde dehşete düştü. Çift görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca büyük ilgi topladı. Davetsiz misafir için sosyal medyadan yorum yağdı.

İşten eve dönen kadın yatağında gördüğü şeye inanamadı! "Davetsiz misafir" diyerek sosyal medyadan paylaştı

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Adelaide kentinde yaşayan Francielle Dias Rufino ve eşi Brunno işten evlerine döndüklerinde beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde koalanın önce yatakta yattığı ardından ise yatağın yanında bulunan komodinin üzerine çıktığı görüldü.

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Çift, koalanın evcil hayvan kapısından gizlice eve girdiğine inanıyor. Rufino'nun kocası daha sonra koalayı yatak odasından ve evden çıkarmak için bir battaniye kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni fobi yüklendi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben olsam çok korkardım" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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