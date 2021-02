GOT hayranlarına özel: Game Of Thrones’un çekildiği gerçek hayatta gezilebilecek yerler

Kuzey İrlanda GOT çekimleri için adeta bir hazineydi. Winterfell ve Black Castle gibi dizide görülen en tanınmış iç mekanlardan bazıları kentteki devasa binalarda yapılan platolarda çekildi.

Game of Thrones’da aksiyonun büyük çoğunluğunun geçtiği topraklar olan Westeros Ortaçağ’dan izler taşıyor. Bu fantezi dünyasını kitapta anlatarak okuyucunun hayal gücüne bırakmak bir başarıydı. Şovun yapımcıları TV uyarlamaları için kitapta tasvir edilen dünya dışı bu atmosferi yansıtabilecek ve eylemlerdeki gerçekliğe zemin olabilecek ilham veren muhteşem yerler seçtiler.

Game of Thrones aslında A Song of Fire and Ice (Ateş ve Buz Şarkısı) koleksiyonundaki ilk kitabın adıdır. Bu nedenle çekimlerin büyük bir bölümü soğuk bölgelerde yapılmıştır. Ancak ilerleyen sezonlarda İspanya’nın güneyi dizinin favori lokasyonu halini almıştır. Özellikle Sevilla’da bulunan ve gerçek hayatta da bir boğa güreş alanı olarak kullanılan Meeren Dövüş Çukuru’nu dizide görmeniz mümkündür. Aynı zamanda Cordoba, Girona ve Caceres ise diğer çekim yerleridir.

FAS

Game of Thrones’da Daenerys (Emilia Clarke) ‘ın ejderhalarını ve onların ateşli öfkesini ilk kez serbest bıraktığı bölümden hatırlıyoruz. Essaouira ve Aït Benhaddou kasabaları ise Khalessi Daenerys’in Westeros’un güneyinde ordusunu büyütürken yaptığı yolculuğun bir parçası olarak da dizide yer alıyor.

MALTA

Malta’nın dizide yer alan muhteşem manzaraları hayranların kafasında yer etmiş olacak ki GOT temalı turlar ana adada ve kuzeyde Gozo’da hala yapılmaya devam ediyor. Mdina şehri King’s Landing’in Lannister kalesini tasvir için kullanılan ilk yerdi. Maalesef, turistler artık Daenerys ve Drogo’nun (Jason Momoa) düğün töreninin arka planı olan ünlü Azure Penceresini göremeyecekler çünkü bu muhteşem kaya oluşumu 2017 yılında denize düştü.