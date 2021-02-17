GOT hayranlarına özel: Game Of Thrones’un çekildiği gerçek hayatta gezilebilecek yerler

Game of Thrones’da aksiyonun büyük çoğunluğunun geçtiği topraklar olan Westeros Ortaçağ’dan izler taşıyor. Bu fantezi dünyasını kitapta anlatarak okuyucunun hayal gücüne bırakmak bir başarıydı. Şovun yapımcıları TV uyarlamaları için kitapta tasvir edilen dünya dışı bu atmosferi yansıtabilecek ve eylemlerdeki gerçekliğe zemin olabilecek ilham veren muhteşem yerler seçtiler.

İZLANDA

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’ten çıktıktan sonra bu güzel ada ülkesinin güneyindeki sert siyah kumlardan oluşan duvar, sizleri Westoros turunda gibi hissettirecek. Ülkenin pek çok noktasında yapılan çekimlerle İzlanda, Diehard hayranları için görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

KUZEY İRLANDA

Kuzey İrlanda GOT çekimleri için adeta bir hazineydi. Winterfell ve Black Castle gibi dizide görülen en tanınmış iç mekanlardan bazıları kentteki devasa binalarda yapılan platolarda çekildi.

İSKOÇYA

İskoçya’da bulunan Doune Kalesi, Stark ailesinin Winterfell evi için seçilen orijinal mekanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin ilk yayını için çekilen ancak çeşitli nedenlerle yayınlanmayan bölümleri bu kalede çekildi. Lojistik zorluklar ve stüdyo alanı eksikliği sebebiyle set kısa sürede Kuzey İrlanda’ya taşındı.