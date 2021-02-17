GOT hayranlarına özel: Game Of Thrones’un çekildiği gerçek hayatta gezilebilecek yerler

Game of Thrones’da aksiyonun büyük çoğunluğunun geçtiği topraklar olan Westeros Ortaçağ’dan izler taşıyor. Bu fantezi dünyasını kitapta anlatarak okuyucunun hayal gücüne bırakmak bir başarıydı. Şovun yapımcıları TV uyarlamaları için kitapta tasvir edilen dünya dışı bu atmosferi yansıtabilecek ve eylemlerdeki gerçekliğe zemin olabilecek ilham veren muhteşem yerler seçtiler.
İzlanda’nın başkenti Reykjavik’ten çıktıktan sonra bu güzel ada ülkesinin güneyindeki sert siyah kumlardan oluşan duvar, sizleri Westoros turunda gibi hissettirecek. Ülkenin pek çok noktasında yapılan çekimlerle İzlanda, Diehard hayranları için görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.
Kuzey İrlanda GOT çekimleri için adeta bir hazineydi. Winterfell ve Black Castle gibi dizide görülen en tanınmış iç mekanlardan bazıları kentteki devasa binalarda yapılan platolarda çekildi.
İskoçya’da bulunan Doune Kalesi, Stark ailesinin Winterfell evi için seçilen orijinal mekanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin ilk yayını için çekilen ancak çeşitli nedenlerle yayınlanmayan bölümleri bu kalede çekildi. Lojistik zorluklar ve stüdyo alanı eksikliği sebebiyle set kısa sürede Kuzey İrlanda’ya taşındı.
Game of Thrones aslında A Song of Fire and Ice (Ateş ve Buz Şarkısı) koleksiyonundaki ilk kitabın adıdır. Bu nedenle çekimlerin büyük bir bölümü soğuk bölgelerde yapılmıştır. Ancak ilerleyen sezonlarda İspanya’nın güneyi dizinin favori lokasyonu halini almıştır. Özellikle Sevilla’da bulunan ve gerçek hayatta da bir boğa güreş alanı olarak kullanılan Meeren Dövüş Çukuru’nu dizide görmeniz mümkündür. Aynı zamanda Cordoba, Girona ve Caceres ise diğer çekim yerleridir.
Game of Thrones’da Daenerys (Emilia Clarke) ‘ın ejderhalarını ve onların ateşli öfkesini ilk kez serbest bıraktığı bölümden hatırlıyoruz. Essaouira ve Aït Benhaddou kasabaları ise Khalessi Daenerys’in Westeros’un güneyinde ordusunu büyütürken yaptığı yolculuğun bir parçası olarak da dizide yer alıyor.
Malta’nın dizide yer alan muhteşem manzaraları hayranların kafasında yer etmiş olacak ki GOT temalı turlar ana adada ve kuzeyde Gozo’da hala yapılmaya devam ediyor. Mdina şehri King’s Landing’in Lannister kalesini tasvir için kullanılan ilk yerdi. Maalesef, turistler artık Daenerys ve Drogo’nun (Jason Momoa) düğün töreninin arka planı olan ünlü Azure Penceresini göremeyecekler çünkü bu muhteşem kaya oluşumu 2017 yılında denize düştü.
King’s Landing Game of Thrones’ta ikinci sezondan itibaren çok daha büyük bir rol oynamaya başladı. Yapımcılar Dubrovnik’te Adriyatik Denizi kıyısında kalıcı bir ev buldular. Şehrin Ortaçağ duvarları, orijinal metindeki tanımlamaların çoğuna uyduğundan yapımcılara hitap ediyordu. Televizyon tarihinin en ünlü sahnelerinden biri olarak tarihe geçen unutulmaz “walk of shame” (utanç yürüyüşü), Eski Şehir’deki İspanyol basamaklarının tepesinden çekildi. Eski Dubrovnik limanına kısa bir tekne yolculuğu mesafesindeki bir ada olan Lokrum’un yemyeşil yeşillikleri de çekimlerde kullanıldı.
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