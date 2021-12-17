Göz bebeklerinde dahi dövme var! Dövme modeli Amber Luke, mürekkeplerinden önceki halini paylaştı

Amber Luke, yüzlerce dövmesi ve vücut modifikasyonları nedeniyle sosyal medyada sıklıkla ucube olarak adlandırılıyor. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Luke, görünüşünü değiştirmek için yıllarını harcadı. Avustralya’da yaşayan 26 yaşındaki model, dövmelerinin yanında görünüşünü piercingler ve estetik operasyonlarla destekledi. Luke, kendisinin eski halini merak edenler için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Gençlik dönemlerinden itibaren dövme ve vücut modifikasyonlarına ilgisi olduğunu belirten Luke, bölünmüş dil ve kulak germe operasyonları geçirdi. Aynı zamanda açık sarı olan saçlarını maviye boyattı. Son adımda ise oldukça riskli bir işlem olan göz bebeklerine dövme yaptırma adımını tamamladı. Luke, görünüşünün yıllar içinde ne kadar değiştiğini göstermek için yan yana fotoğraflar paylaştı. Kendisini yeni görüntüsü nedeniyle eleştirenlere ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Luke, eski halini yansıtan gönderisine, “Toplum tarafından yıllarca beyniniz yıkandı. Toplum ve aile baskısı size farklılığın iyi olmadığını söyleyerek zamanınızı ve enerjinizi boşa harcamanıza neden oldu. Gittiğim her yerde dışlanıyorum. Çünkü bireysel ve özgür olmayı seçtim. Genç yaştan itibaren yolculuğuma başlamak için içimdeki sese kulak verdim” notunu ekledi.



