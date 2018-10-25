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Gözaltına alınan sinema oyuncusu Volkan Başaran serbest bırakıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 22:37 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda evinin önündeki kavgaya bakarken başından vurulan 59 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden sinema oyuncusu Volkan Başaran, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Volkan Başaran, Kolpaçino serisindeki rolüyle tanınmıştı.

Gözaltına alınan sinema oyuncusu Volkan Başaran serbest bırakıldı

İstanbul Beyoğlu'nda ikinci kattaki evinin penceresinden aşağıdaki kavgaya bakarken başından vurulan 59 yaşındaki Necla Ceylan’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden sinema oyuncusu Volkan B. ve Tolga Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Necla Ceylan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan sinema oyuncusu Volkan B. 'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

SERBEST BIRAKILMASI İSTENDİ

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Volkan B. ve Tolga Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istenirken, diğer şüpheliler Murat Ö. ve Zekeriya T’nin tutuklanması talep edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Volkan B. ve Tolga Y., yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza vermek şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istenen diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

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Volkan Başaran kolpaçino gözaltı mahkeme

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