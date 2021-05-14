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Gözlem becerilerinizi kullanın! Resimdeki davetsiz misafiri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüşünüze ne kadar güvenirsiniz? Göz sağlığında herhangi bir problem yaşamıyorsanız eminiz bu soruya cevabınız ‘Güvenirim’ olacaktır. Peki bir kaplan ve jaguar arasındaki farkı anında keşfedebilir misiniz?

Gözlem becerilerinizi kullanın! Resimdeki davetsiz misafiri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Algılama farklı duyu organlarının çevreden aldığı bilgileri zihinde yorumlama yeteneği olarak tanımlanır. Bu bilgiyi yorumlama biçimi ise beyninin işlevsel süreci ve deneyimleriyle doğru orantılı olarak ilerler. Bu çeşitlerden biri olan 'Görsel Algı' ise özetle gözümüzün görüp, beynimize aktardığı bilgileri yorumlayabilme yeteneğidir. Beynin daha işlevsel ve pratik bir şekilde algılama sağlayabilmesi için düzenli egzersize ihtiyacı vardır. Uzmanlar zihinsel aktiviteleri geliştirmek için bulmacaları tavsiye eder. Çocukluğunda herkes mutlaka bulmaca çözmüştür. Hafta sonu gazetelerinden çıkan bulmaca ekleri birçok kişinin bir dönem en büyük eğlencesidir. Sizleri çocukluk çağlarına geri götürüyoruz ve oldukça keyifli bir bulmacayı çözmeye davet ediyoruz.

Görselde kaplanlar resmedilmiştir. Ancak bu kaplanların arasına davetsiz olarak katılan bir jaguar bulunuyor. Sizden bu jaguarı bulmanızı rica ediyoruz. Ne kadar sürede bulabilirsiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz nesneleri daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

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