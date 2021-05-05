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Matematik sevenler iş başına! Pizzanın değerini bulabilir misiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
05.05.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokul yıllarında çoğu kişinin en zorlandığı ders matematiktir. Özellikle lise döneminde devreye giren formüllerle beraber pek çok kişinin aklına ‘İyi de bunlar ne işimize yarayacak’ sorusu gelmiştir. Sizler için dört işlemin bütün cazibesini konuşturan bir bulmaca hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz.

Matematik sevenler iş başına! Pizzanın değerini bulabilir misiniz?

Mantıksal bilmeceler, düşünsel beceri ve zekayı geliştirmek için en etkili yöntemler olarak bilinir. Gündelik hayatın yorucu ve yoğun geçen temposu içerisinde kendinize küçük bir mola vererek biraz eğlenmeye ne dersiniz? Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri dört işlemin kullanıldığı bu bulmacayı çözmeye davet ediyoruz. Sorumuz ise oldukça basit: Pizzanın değeri kaçtır?

CEVAP AŞAĞIDA

Resme ilk baktığınızda karşınıza toplama ve çarpma işlemleri çıkar. Problemi aslında bu adımları takip ederek çözmeniz gerekiyor. Pizzanın değerini bulurken ise matematikte sık duyduğunuz işlem sırası önceliği devreye girer. Önce çarpma ardından ise toplama işlemi yapılır.

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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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