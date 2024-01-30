Gözü kanlı, boynu yaralı halleri korkutmuştu! CZN Burak'tan ilk açıklama geldi

Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açmıştı.

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren CZN Burak geçtiğimiz günlerde yaralı hallerini paylaşmış ve hayranlarını korkutmuştu.

Burak Özdemir'in gözü kanlı, boynu yaralı halde paylaştığı fotoğraflar herkesi endişelendirdi.

Fenomenin görüntülerin üzerine "Ya Rab beni şu köşede kırdılar. Kalbim bin parça bırakıldım. Şurada canım yanıyor. Sırtım bıçak izi dolu. Vefasızlıklar, hainlikler" diye yazması "Başına ne geldi?" sorusunu gündeme getirmişti.

Yurtdışında olan CZN Burak Posta Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Ünlü isim; "Çok eski bir görüntü ve ben tekrar paylaştım. Ağır bir iş kazası geçirmiştim. Çünkü takipçilerimle dertleşmeyi seviyorum. Onlara bu noktaya kolay gelmediğimi anlatıyorum. Karamsar olmamaları gerektiği mesajını veriyorum. Asla kendime zarar vermedim. Ya da birileri bana zarar vermedi." ifadelerini kullandı.







