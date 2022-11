Grammy ödüllü şarkıcı İstanbul'a geliyor!

Brooklyn’de yaşayan Arooj Aftab’ın liminal sound’u klasik minimalizmden new age’e, Sufi şiirinden elektronik transa, caz formlarından yalın bir varoluş haline kadar uzanıyor. Küçük yaşlardan itibaren aldığı pop, Güney Asya klasik müziği ve Urdu Şiiri’ne uzanan bir yelpazedeki derslerle kendi müziğinin tabanını oluşturdu ve üretimlerine başladı. Berklee College of Music’e kabul aldığında Lahor’dan ayrılıp Boston’a taşınan Aftab, eğitimini tamamladıktan sonra New York’a taşındı. Bu dönemde abstract jazz ve çağdaş kompozisyonlara yönelerek besteciliğine yeni bir alan açtı ve olağanüstü vokaliyle birleştirdi.

DÜNYA MÜZİK LİSTELERİNDE YER ALIYOR

2015’te yayımladığı ilk albümü “Bird Under Water”da akustik gitarı, kendine has vokalini uçuşan elektroniklerle birleştiren Arooj Aftab, ikinci albümü “Siren Islands”ı ise 2018 yılında dinleyicilerle paylaştı. Aftab’ın ismini duyurmasına ön ayak olan 2021 tarihli son albümü “Vulture Prince”, eleştirmenlerden büyük övgüler almasının yanı sıra The Guardian, 6Music, NPR, Pitchfork, TIME, Uncut ve Songlines gibi birçok önemli müzik mecrasının yayımladığı 2021’in en iyi parçaları ve albümleri listelerinde de kendine yer edindi.

2022 Grammy Ödülleri’nde “En İyi Küresel Müzik Performansı” dalında ödül alan Arooj Aftab’ın akıllarda yer edecek ilk İstanbul konseri 26 Kasım Cuma akşamı Babylon’da.