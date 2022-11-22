MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Grammy ödüllü şarkıcı İstanbul'a geliyor!

Grammy ödüllü şarkıcı İstanbul'a geliyor!

22.11.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Asya tınılarına yaklaşımıyla özgün bir kimlik kazandıran Grammy ödüllü Pakistanlı besteci, şarkı yazarı ve vokalist Arooj Aftab’ı İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor.

Grammy ödüllü şarkıcı İstanbul'a geliyor!

Brooklyn’de yaşayan Arooj Aftab’ın liminal sound’u klasik minimalizmden new age’e, Sufi şiirinden elektronik transa, caz formlarından yalın bir varoluş haline kadar uzanıyor. Küçük yaşlardan itibaren aldığı pop, Güney Asya klasik müziği ve Urdu Şiiri’ne uzanan bir yelpazedeki derslerle kendi müziğinin tabanını oluşturdu ve üretimlerine başladı. Berklee College of Music’e kabul aldığında Lahor’dan ayrılıp Boston’a taşınan Aftab, eğitimini tamamladıktan sonra New York’a taşındı. Bu dönemde abstract jazz ve çağdaş kompozisyonlara yönelerek besteciliğine yeni bir alan açtı ve olağanüstü vokaliyle birleştirdi.

DÜNYA MÜZİK LİSTELERİNDE YER ALIYOR

2015’te yayımladığı ilk albümü “Bird Under Water”da akustik gitarı, kendine has vokalini uçuşan elektroniklerle birleştiren Arooj Aftab, ikinci albümü “Siren Islands”ı ise 2018 yılında dinleyicilerle paylaştı. Aftab’ın ismini duyurmasına ön ayak olan 2021 tarihli son albümü “Vulture Prince”, eleştirmenlerden büyük övgüler almasının yanı sıra The Guardian, 6Music, NPR, Pitchfork, TIME, Uncut ve Songlines gibi birçok önemli müzik mecrasının yayımladığı 2021’in en iyi parçaları ve albümleri listelerinde de kendine yer edindi.

2022 Grammy Ödülleri’nde “En İyi Küresel Müzik Performansı” dalında ödül alan Arooj Aftab’ın akıllarda yer edecek ilk İstanbul konseri 26 Kasım Cuma akşamı Babylon’da.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Barış Akarsu Merhaba’ filmi, Akarsu'nun memleketi Bartın’da seyirciyle buluştu‘Barış Akarsu Merhaba’ filmi, Akarsu'nun memleketi Bartın’da seyirciyle buluştu
Defilede poposunu açmıştı! Aleyna'nın frikik verdiğini görünce...Defilede poposunu açmıştı! Aleyna'nın frikik verdiğini görünce...
Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurduKazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Grammy Ödülleri

En Çok Okunan Haberler

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden

Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden

Hamile olduğunu duyunca parayı elinin tersiyle itti! Ödediği tazminat gündem oldu

Hamile olduğunu duyunca parayı elinin tersiyle itti! Ödediği tazminat gündem oldu

Dünyanın en yükseklerinden! Bugün açılıyor

Dünyanın en yükseklerinden! Bugün açılıyor

20 dakikada hayatı felç etti!

20 dakikada hayatı felç etti!

İlginizi Çekebilir

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.