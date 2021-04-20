'Gri pasaport' skandalıyla ilgili belediye başkanları konuştu: Bizi tek kelimeyle yediler

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına 'gezi' ve 'eğitim' altında çıkış yaptığının ve bir daha dönmediğinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 6 belediye hakkında daha soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ortaya çıkan skandal adeta gündemi sarsarken; Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz skandala karışan bazı belediyelerin başkanlarıyla görüştü.

'BİZİ TEK KELİMEYLE YEDİLER'

Gömeç Belediye Başkanı İrem Himam, yaptığı açıklamada 21 kişinin geri dönmediğini belirterek "Şoför bile geri dönmedi. Bizi tek kelimeyle yediler" dedi.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel de yurt dışına gitmek için çıkarılan 387 pasaportun 23'ünün kayıp olduğunu belirtti.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise 64 kişi gidilen karnavaldan 63 kişinin döndüğünü söyledi.

