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Gripin üyeleri kimdir? İsimleri ne?

13.11.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin efsane müzik gruplarından Gripin, Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in 13 Kasım konukları arasında yer alıyor. Gripin grubuna dair detaylar, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı.

Gripin üyeleri kimdir? İsimleri ne?

Durma Yağmur Durma, Böyle Kahpedir Dünya gibi şarkılarıyla tanınan ünlü müzik grubu Gripin, 1999 yılında İstanbul'da kuruldu. Grup, şarkılarıyla birçok ödüle layık görüldü.

GRİPİN ÜYELERİ KİMLER, İSİMLERİ NE?

Gripin grubu; Birol Namoğlu, Evren Gülçığ, Arda İnceoğlu, Murat Başdoğan ve İlker Baliç olmak üzere 5 kişiden oluşuyor. Birol Namoğlu ve Evren Gülçığ, 1999 yılında Gripin grubunu kurdu. Vokal Birol Namoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği okudu. Grubun diğer kurucusu Evren Gülçığ ise Pera Güzel Sanatlar'da Caz Armonisi eğitimi aldı.

Gripin üyeleri kimdir? İsimleri ne?

GRİPİN GRUBUNUN ÖDÜLLERİ

Gripin, 34. Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi çıkış yapan grup ödülüne layık görüldü. 2007 yılında, 11. İstanbul FM Altın Ödüller'inde En iyi şarkı, beste ve söz ödülünü aldı. 17. Kral Tv Müzik Ödülleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1. Medya Ödülleri, 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde birçok dalda daha ödül kazandı.

Gripin üyeleri kimdir? İsimleri ne?

GRİPİN ALBÜM VE ŞARKILARI

2004 Hikayeler Anlatıldı
2005 Hikayeler Anlatıldı 2. Baskı
2007 Gripin
2010 M.S. 05.03.2010
2012 Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar
2017 Nasılım Biliyor musun?
2007 Böyle Kahpedir Dünya

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