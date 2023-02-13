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Gülben Ergen afet bölgesinde! Paylaştığı fotoğraf görenleri kahretti

13.02.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülben Ergen, 10 ilimizi de vuran depremlerin ardından soluğu Kahramanmaraş ve Hatay'da aldı. Afetzedeleri ziyaret eden Ergen'in paylaştığı fotoğraflar ise görenleri kahretti. Ergen paylaşımına ise "Paylaşamadığım ne varsa içimi dağladı" dedi.

Gülben Ergen afet bölgesinde! Paylaştığı fotoğraf görenleri kahretti

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremden sonra Gülben Ergen Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti. Daha önce Taha Duymaz ile ilgili paylaşım yaparak gündeme gelen Ergen'in gittiği yerlerden bazı paylaşımlar yaptı.

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Ergen'in yakınının ceset torbasına kafasına koyarak yatan kadını paylaşması yürekleri dağladı. Şarkıcı paylaşımına ise şunları yazdı:

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"Gördüğüm
Duyduğum
Şahit olduğum
Dinlediğim
Yaşadığım
Hissettiğim
Paylaşamadığım ne varsa içimi dağladı.
Yaralarımızı sarmak için birleşelim bir olalım tek olalım.
O kadar ağır ki bu travmanın derinlerimizdeki etkisi…
Çaba sarf eden, destek olan, çırpınan, yardımını eksik etmeyen kim varsa onun yoluna ışık tutun.
Kişi, kurum, vakıf, dost, sevdiğin, sevmediğin, beğenmediğin, dili, dini, mesleği ne ve kim olsa fark etmesin.
Yeter ki yapsın.
Nereden kimden geldiğine değil nereye gittiğine bak…"

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