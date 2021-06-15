Gülben Ergen, Bodrum'da İbrahim Tatlıses ile buluştu!

Bodrum'da tatil yapan Gülben Ergen, İbrahim Tatlıses ile buluşarak hasret giderdi.

Tatlıses ile çekilen samimi bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Ergen şu ifadeleri kullandı:

"Alooo

Efendim Merkez

Nerdesin nerde?

Evdeyiz, sen?

İzmir’den Bitez’e geldim ben.

E gel çocuklar görsün seni. Bizim evde yemek yiyelim.

Yok, yol geldim yorgunum, sen al çocukları gel. Ciğer yapacağım.

Aaa ne değişik sen ve ciğer. Lahmacun da yiyelim bari, yıllardır yememişsindir sen değişiklik olsun.

De hadi uzatma, konum atıyorum gelin.

Atlas Ares Güney düştük Bitez yollarına. Anıları, yılları bi daha anlattım onlara. Pavarotti’nin şarkısı Osolemio'yu söylediğinden, on senelik tedavi sürecinden, sevenlerine kadar anlattım da anlattım. İlk kez görecekler Tatlıses’i

Heyecan yaptık:)

Bizi ne güzel karşıladı.

Bizi ne güzel ağırladı.

Bize ne güzel dersler çıkartacağımız gerçekler anlattı.

Ama en çok şunu tekrar etti.

"Sakın ola ipin ucunu bırakmayın. Sabır sabır sabır. Sabredin. Annenizi de babanızı da çok severim. Hep gelin" dedi.

Kesene , sofrana, sözüne, özüne sohbet merkez. İyi ki varsın İbrahim Tatlıses.

Amca mısın? Dayı mısın? Ona pek emin olamadım ama bana hem dost, hem ağabeyi, hem ustasın ona çok eminim"





