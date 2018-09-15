Gülben Ergen: Demet Akalın yanımda olmadı

Gülben Ergen ile Demet Şener Bebek’te bir kuaförde denk geldi. Kuaför çıkışı soruları yanıtlayan Gülben Ergen 11 aydır küs olduğu Demet Akalın’a zeytin dalı uzattı ve şunları söyledi: “Demet benim ayrılık sürecinde yanımda olmasa da ben her zaman Demet’in yanında olacağım.”

Gülben Ergen, Demet Şener’le ne konuştukları sorulunca “Demet’in boşanmasını konuşmadık. Kadınsal şeyler üzerine sohbet ettik” dedi.

Demet Şener, Demet Akalın ile ilgili soruları “Merci” diyerek geçiştirdi.

Demet Akalın, daha önce Demet Şener’i kastederek “Ona teşekkür ederim yoksa ben de onun gibi iki çocuklu dul, işsiz güçsüz bir kadın kalabilirdim” demişti. (Vatan)



