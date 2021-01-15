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Gülben Ergen'den 1 milyon kitap projesine destek!

15.01.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Gülben Ergen'den 1 milyon kitap projesine destek!

Her çıkardığı albümünde bugüne kadar pek çok hit şarkıya imza atan Gülben Ergen çıktığı andan itibaren zirvedeki yerini koruyan albümü “Seni Kırmışlar” ile müzik marketlerde en çok satan albümler listesinde 1’nci sırayı alırken albüme ismini veren şarkısı “Seni Kırmışlar” ile Radyo Televizyon Takip Merkezi’nin resmi verilerine göre Radyolarda en çok çalan slow şarkı oldu.

Geçtiğimiz yıl kitaba ulaşamayan 1 milyon çocuğu kitaplarla buluşturmayı amaçlayarak yola çıkan ve bugüne kadar 428.058 kitap dağıtarak, 71.343 çocuğun ilk kitaplığını kuran 1 Milyon Kitap Projesi’ne Sezen Aksu, Ahmet Güneştekin, Doğa Rutkay, Zülfü Livaneli ve Prof. Dr. Yankı Yazgan gibi isimlerle destek veren Gülben Ergen ‘de destek verdi.

Gülben Ergen 1

Yeni kitap setinde Sezen Aksu, Gülben Ergen, Ahmet Güneştekin, Doğa Rutkay, Zülfü Livaneli ve Prof. Dr. Yankı Yazgan gibi isimlerin kaleminden çıkan hikayeler, tanınmış çizerlerin renkli resimleriyle yer alıyor.
Gülben Ergen Cuff Cuff Tren Kapak

Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından bir sosyal girişim projesi olarak hayata geçirilen 1 Milyon Kitap Projesi için özel olarak hazırlanan Büyüyorum Seti 1milyonkitap.com adresi üzerinden satışa sunulduğu an itibariyle Gülben Ergen ‘in “Cuff Cuff Tren” kitabı da en çok satanlar listesinde yerini aldı.


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