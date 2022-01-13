MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülben Ergen'den Anıtkabir'deki görüntüleri olay olan Bülent Ersoy'a destek

Gülben Ergen'den Anıtkabir'deki görüntüleri olay olan Bülent Ersoy'a destek

13.01.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekerlekli sandalye üzerinde Anıtkabir’e giden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’a bir subayın şemsiye tuttuğu sosyal medyada hızla yayılmıştı. Bu görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken Ersoy’a, Gülben Ergen destek çıktı. Ergen yaptığı paylaşımda, “Ne olmuş bir yetkili, ya da bir subay, yaşına hürmeten, saygısından ya da sevgisinden Bülent Ersoy’a şemsiye tuttuysa? Ama konunun içinde ünlü olunca avaz avaz haykırma merakı" dedi.

Gülben Ergen'den Anıtkabir'deki görüntüleri olay olan Bülent Ersoy'a destek

Bülent Ersoy geçtiğimiz gün konser için gittiği Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler büyük eleştiri aldı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.
bulent2

BÜLENT ERSOY SAYGI DURUŞU İÇİN KALKTI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'un saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.
bb

GÜLBEN ERGEN’DEN DİVA’YA DESTEK

Bu gelişmelerden sonra Ersoy’a Gülben Ergen’den destek geldi. Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne olmuş bir yetkili, ya da bir subay, yaşına hürmeten, saygısından ya da sevgisinden Bülent Ersoy’a şemsiye tuttuysa? Nedir bu olması gerekene verilmeyen tepkisizlik? Ama konunun içinde ünlü olunca avaz avaz haykırma merakı? Yaşasın Anıtkabir i ziyaret eden herkes ve Bülent Ersoy” ifadelerini kullandı.

ergen

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Elimde çırılçıplak fotoğrafların var""Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bir ay olmuş zaman kavramım yokBir ay olmuş zaman kavramım yok
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Gülben Ergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Baştan aşağı kırmızı! Dekolteli pozuyla mest etti

Baştan aşağı kırmızı! Dekolteli pozuyla mest etti

G.Saray'ın yıldızı trafik kazası geçirdi!

G.Saray'ın yıldızı trafik kazası geçirdi!

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Aşk iddialarına yanıt geldi! ''Çok seviyorum onu ama...''

Aşk iddialarına yanıt geldi! ''Çok seviyorum onu ama...''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.