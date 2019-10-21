Gülben Ergen'den çocuklarıyla ilgili dikkat çeken satırlar

İkisi ikiz üç erkek çocuk annesi olan Gülben Ergen, instagram hesabını aktif olarak kullanan bir isim. Özel hayatına dair çocuklarıyla çekilmiş bol bol fotoğrafını paylaşan ve onlara dair hissettiklerini satırlara döken Ergen, bu defa ikizlerini yeni kucağına aldığı zaman çekilmiş bir fotoğrafı ile sevenlerinin karşısına çıktı.

12 YILDIR İKİ KOLUMDA

2007 yılında, 35 yaşında bir kadınken ilk bebeği Atlas’ı kucağına alan Gülben Ergen yaşadığı bu mutlu anları yeniden hatırlarken sosyal medya hesabından hisleriyle ilgili şu satırları yazdı.

'12 yıldır iki kolumda iki canı taşırken, ayak bileğimi sımsıkı kavrayan bir can daha var. İki kolumu, bir bacağımı yok sayıp, tek ayakla yürürken… Ettik dört can. Sağa bakarken, solu hissedip , bi çaprazdan, bi arkadan gelecek darbelere eğilirken, bizden teğet geçti mermiler. Evlatlar hissetmeden, beni delip geçenleri saymazsak'

DEMET’TEN KIZ ÇOCUK ÖNERİSİ

Gülben Ergen’in erkek çocuklarıyla ilgili bu paylaşımı sonrasında şarkıcının yakın dostları Pınar Altuğ Atacan ve Demet Akalın yorumda bulundu. Akalın şunları yazdı: “Bitane kızın olmalı kulağının arkasını bile öpen ay sen o zaman şenliği gör”

